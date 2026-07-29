김경호 한의학박사, 세계사이버대학 약용건강식품학과 2학기 ‘경락과 경혈’ 강의 진행

세줄 요약 ‘닥터헐크’로 알려진 김경호 한의학박사가 세계사이버대학 약용건강식품학과 겸임교수로 2학기 ‘경락과 경혈’ 강의를 진행했다. 경락 체계와 경혈 기능, 인체 균형의 원리를 설명하고, 학생들이 일상에서 활용할 수 있는 건강 관리 지식도 함께 전할 예정이다. 김경호 박사, 2학기 경락·경혈 강의 맡음

경락 체계·경혈 기능·균형 원리 설명 예정

일상 활용 건강관리 지식 전달 계획

이미지 확대 한의학박사 김경호 원장 닫기 이미지 확대 보기 한의학박사 김경호 원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘닥터헐크’라는 별명으로 알려진 한의사이자 한의학 박사 김경호 원장이 세계사이버대학교 약용건강식품학과 겸임교수로 참여해 2학기 ‘경락과 경혈’ 과목 강의를 맡는다.이번 강좌에서 김 교수는 인체의 경락 체계와 경혈의 기능, 인체 균형 및 건강 유지 원리를 체계적으로 다룰 예정이다. 특히 학생들이 일상생활에서 직접 활용할 수 있는 실용적 건강 관리 지식을 함께 전달한다는 계획이다.김 교수는 지난 1학기 ‘한방개론’ 강의를 통해 음양오행, 장부 이론, 기혈 순환 등 한의학의 기본 개념을 현대인의 건강 관리와 연계해 수강생들의 호응을 얻은 바 있다. 임상 경험을 바탕으로 한 실제 사례 중심의 강의 구성이 한의학 이론의 이해를 도왔다는 평가를 받았다.김경호 겸임교수는 “한의학은 질병을 치료하는 의학을 넘어 건강을 유지하고 예방하는 생활의 지혜”라며 “학생들이 어렵게 느낄 수 있는 한의학을 누구나 이해할 수 있도록 쉽고 흥미롭게 설명하고, 자신의 건강은 물론 가족의 건강까지 돌볼 수 있는 실질적인 지식을 전달하는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.세계사이버대학 약용건강식품학과(학과장 조현주)는 우리나라 전통의 ‘약식동원(藥食同源)’ 정신을 바탕으로 한의학 이론과 식품영양학을 융합한 교육과정을 운영하는 국내 사이버대학 최초의 융합 학과다. 한방에서 강조하는 섭생(攝生)의 철학을 기반으로 올바른 식생활과 건강 관리 방법을 배우고, 과학적인 식품영양학을 접목해 건강 증진과 질병 예방을 위한 전문 지식을 체계적으로 교육하는 데 초점을 맞추고 있다.특히 평균 수명이 늘어난 100세 시대를 맞아 단순히 오래 사는 것을 넘어 ‘건강 수명’을 연장하는 것이 중요한 사회적 과제로 떠오르면서 약선과 건강 산업 분야의 전문 인력에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 약용건강식품학과는 이러한 시대적 흐름에 맞춰 약용식품, 약선 요리, 건강기능식품, 한방 건강 관리, 식생활 개선 등 다양한 분야를 아우르는 교육을 통해 건강 산업 전문가를 양성하고 있다.재학생들은 중·장년층이 많은 것이 특징이다. 제2의 인생을 준비하거나 건강 관련 분야로 새로운 진로를 모색하는 학생들이 다수를 이루고 있으며, 자신의 건강 관리뿐 아니라 가족과 지역사회에 도움이 되는 전문 지식을 배우기 위해 학업에 도전하고 있다.세계사이버대학 관계자는 “김경호 겸임교수의 강의는 한의학의 원리를 일상생활 속 건강 관리와 연결해 설명함으로써 학생들이 자신의 건강을 스스로 관리할 수 있는 역량을 키우고, 향후 약선과 건강 산업 분야의 전문가로 성장하는 데 든든한 밑거름이 될 것으로 기대를 모으고 있다.”고 전했다.