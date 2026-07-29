주택 매매 늘면서 서울 빠지고 경기·인천 쏠림…6월 인구이동 5년 만에 최대

4·5월 주택 매매 늘자…국내 이동 5년 만에 최대

서울 5700명 순유출…경기·인천 7300명 순유입

이미지 확대 지난 19일 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 연합뉴스

세줄 요약 지난달 국내 인구 이동자는 48만1000명으로 6월 기준 5년 만에 가장 많았다. 4~5월 주택 매매가 늘며 이동이 증가했고, 서울은 5697명 순유출로 확대됐다. 반면 경기와 인천은 순유입을 기록하며 수도권 주변부 쏠림이 이어졌다. 6월 국내 이동자 48만1000명, 5년 만에 최대

서울 순유출 확대, 경기·인천 순유입 전환

주택 매매 증가와 시도 내 이동이 증가 견인

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지난달 국내 인구 이동 규모가 같은 달 기준으로 5년 만에 가장 많았다. 주택 매매가 늘면서 국내 이동이 증가한 가운데 서울의 순유출 규모는 1년 새 두 배 이상 커졌다.국가데이터처가 29일 발표한 ‘6월 국내인구이동통계’에 따르면 지난달 국내 이동자는 48만 1000명으로 지난해 같은 달보다 3000명(0.6%) 증가했다. 6월 기준으로는 2021년(54만 4000명) 이후 가장 많다.데이터처는 지난 4~5월 전국 주택 매매량이 13만 6000건으로 1년 전보다 6.3% 증가하면서 지난달 이동이 늘어난 것으로 분석했다. 아울러 지난달 정부가 농어촌 기본소득을 지급하는 시범사업 대상지에 7개 군을 추가 선정한 점도 해당 지역으로의 전입 증가에 영향을 준 것으로 봤다.지역별로는 서울의 순유출과 수도권 주변부 순유입 흐름이 이어졌다. 서울은 5697명이 순유출돼 지난해 같은 달(-2676명)보다 순유출 규모가 두 배 이상 커졌다. 반면 경기는 5161명, 인천은 2229명의 순유입을 기록했다. 데이터처 관계자는 “지난 4~5월 서울과 경기 모두 주택 매매가 증가했지만 경기의 증가 폭이 더 컸다”며 “서울에서 경기로의 전출이 확대된 것으로 보인다”고 설명했다.충북(863명) 등 7개 시도는 순유입을 기록했고, 부산(-1149명), 대구(-822명) 등 10개 시도는 전출자가 더 많았다.이동 증가는 장거리보다 시도 내 이동이 주도했다. 같은 시도 안에서 이동한 인구는 31만 7000명으로 4000명(1.4%) 늘어난 반면 시도 간 이동은 16만 4000명으로 1000명(0.7%) 감소했다. 전체 이동자 가운데 시도 내 이동자는 65.9%, 시도 간 이동자는 34.1%였다.올해 2분기(4~6월) 전체 이동자는 145만 3000명으로 지난해 같은 기간보다 2만 6000명(1.8%) 증가했다. 연령별 이동률은 20대가 23.4%로 가장 높았고, 30대가 20.6%로 뒤를 이었다. 이동자 수 역시 30대(34만 3000명)가 가장 많았으며 20대(32만 5000명)가 두 번째였다.