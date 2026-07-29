출생아 증가세 이어졌지만…인구 자연감소 6년 7개월째

5월 출생아 증가율 역대 최고…두 자릿수 증가 지속

합계출산율 0.85명(0.10↑)·혼인 건수 6.4%↓

인구 자연감소 6413명…이른 폭염에 5월 기준 사망자 역대 최다

이미지 확대 출생아 수 23개월 연속 증가 29일 경기 고양 일산동구 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출생아 수 23개월 연속 증가 29일 경기 고양 일산동구 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 신생아들을 돌보고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 올해 5월 출생아 수는 2만3160명으로 지난해보다 13.6% 늘어 23개월 연속 증가했다. 1~5월 누적 출생아도 12만2694명으로 7년 만에 가장 많았다. 그러나 사망자가 2만9573명으로 더 많아 인구는 6413명 자연감소했다. 출생아 23개월 연속 증가세 지속

1~5월 누적 출생아 7년 만에 최대

사망자 더 많아 자연감소 6년 7개월째

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올해 5월까지 출생아 수가 12만명을 넘어서며 회복세를 이어갔다. 다만 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구 자연 감소는 6년 넘게 이어졌다.국가데이터처가 29일 발표한 ‘2026년 5월 인구동향’에 따르면 5월 출생아 수는 2만 3160명으로 지난해 같은 달보다 2781명(13.6%) 증가해 23개월 연속 증가세를 이어갔다. 올해 1~5월 누적 출생아는 12만 2694명으로 1~5월 기준 7년 만에 가장 많았다.출생아 수 증가율은 통계 작성 이후 5월 기준 가장 높았다. 특히 올해 들어 출생아 수 증가율은 두 자릿수를 유지했다. 지난해에는 1월(12.5%)을 제외하고는 한 자릿수에 그쳤다. 데이터처 관계자는 “올해 들어 출생아 수 증가율이 이례적으로 크게 나타나고 있다”며 “2024년부터 이어지고 있는 혼인 증가세와 젊은 층의 출산에 대한 긍정적 인식 변화 등이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.5월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 1년 전보다 0.10명 높아졌다.혼인 건수는 2만 368건으로 지난해 같은 달보다 1392건(-6.4%) 감소했다. 다만 데이터처는 지난 5월 1일 노동절이 법정공휴일로 지정되면서 신고 일수가 이틀 줄어든 영향이라고 분석했다. 이를 고려하면 혼인 건수는 2024년 3월 이후 26개월 연속 증가세를 이어갔다.출생아 증가에도 사망자가 더 많아 인구는 6413명 자연 감소했다. 자연 감소는 2019년 11월 이후 6년 7개월째 이어지고 있다. 5월 사망자 수는 2만 9573명으로 지난해 같은 달보다 1091명(13.6%) 증가해 통계 작성 이후 5월 기준 가장 많았다. 데이터처는 “5월 중순 이른 폭염이 초고령층의 기저질환을 악화했을 가능성이 있다”고 설명했다.