“피로회복제 넘어 활력으로”… 박카스 마케팅 진화

세줄 요약 박카스가 오프라인 팝업스토어와 체험형 콘텐츠로 브랜드 접점을 확대했다. 여의도 IFC몰에서는 1990년대 감성을 살린 캠페인으로 5일간 8000여명을 모았고, 해운대에서는 얼박사 라운지를 열어 커스터마이징과 DJ부스로 피서객을 끌어들였다. 체험형 팝업스토어로 브랜드 접점 확대

여의도·해운대서 소비자 경험 마케팅 강화

누적 판매 242억병, 250억병 돌파 임박

이미지 확대 동아제약은 지난 6월 여의도 IFC몰에서 박카스 신규 광고 캠페인 ‘지금 나를 재생’ 팝업스토어를 운영했다. 동아제약 제공 닫기 이미지 확대 보기 동아제약은 지난 6월 여의도 IFC몰에서 박카스 신규 광고 캠페인 ‘지금 나를 재생’ 팝업스토어를 운영했다. 동아제약 제공

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‘국민 피로회복제’ 박카스가 오프라인 팝업스토어를 통해 소비자와의 접점을 넓히고 있다고 29일 밝혔다. 단순한 제품 홍보를 넘어 소비자가 직접 브랜드 가치를 체험하는 마케팅에 주력하는 모양새다.최근 마케팅의 핵심 키워드는 단연 ‘경험’이다. 박카스 역시 이러한 흐름에 발맞춰 지난 6월 여의도 IFC몰에서 신규 광고 캠페인 ‘지금 나를 재생’ 팝업스토어를 운영했다. 직장인 유동인구가 많은 장소와 X세대를 겨냥한 1990년대 감성 콘텐츠를 결합해 5일간 8000여명의 발길을 모았다.여름 휴가철을 겨냥한 행보도 이어졌다. 에너지 드링크 시장에서 인기를 끌고 있는 ‘얼박사’는 해운대를 찾았다. ‘얼박사 Mix＆Max 라운지 in 해운대’는 취향대로 레시피를 고르는 ‘커스터마이징 BAR’와 1L 대형 버킷을 꾸미는 ‘컵꾸존’, DJ부스 등을 운영해 피서객들의 발길을 사로잡았다.동아제약 관계자는 “소비자가 다양한 방식으로 브랜드를 경험할 수 있도록 마케팅을 지속할 계획”이라고 밝혔다.한편, 출시 63주년을 맞은 박카스는 지난해까지 누적 판매량 242억병을 기록, 250억병 돌파를 앞두고 있다.