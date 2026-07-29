메나브레아, 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 ‘메르카토521’과 여름 미식 페어링 선보여

세줄 요약 이탈리아 맥주 메나브레아가 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 메르카토521과 여름 시즌 미식 페어링 프로모션을 진행했다. 6월 29일부터 8월 31일까지 시즌 메뉴 5종 주문 시 메나브레아 6병을 특별가 3만 원에 제공했다. 메나브레아, 메르카토521과 여름 페어링 협업

시즌 메뉴 5종 주문 시 맥주 6병 특별가 제공

이탈리안 메뉴와 균형감 있는 풍미 조화 강조

이미지 확대 메르카토521(MERCATO521) 제공 닫기 이미지 확대 보기 메르카토521(MERCATO521) 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지에프비노(GF VINO)가 국내에 수입·유통하는 이탈리아 맥주 브랜드 메나브레아(Menabrea)가 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 컨템포러리 다이닝 ＆ 베이커리 ‘메르카토521(MERCATO521)’과 함께 여름 시즌 미식 페어링 프로모션을 진행한다.이번 협업은 여름철 다이닝에 어울리는 메뉴와 메나브레아를 함께 제안하는 프로모션으로, 음식과 맥주의 조화를 보다 감각적으로 경험할 수 있도록 기획됐다. 메나브레아 특유의 균형감 있는 스타일과 메르카토521의 다채로운 이탈리안 메뉴 구성이 어우러지며, 여름 시즌에 어울리는 미식 경험을 선보일 예정이다.메르카토521은 이탈리아어로 ‘시장’을 뜻하는 ‘Mercato’와 호텔 주소인 ‘521’을 결합한 이름으로, 유럽 도심 마켓의 식문화를 현대적으로 해석한 공간이다. 자연 채광이 스며드는 아트리움과 라이브 키친, 화덕 요리, 베이커리, 와인·맥주 셀렉션을 갖추고 있으며, 브런치부터 디너까지 시간대에 따라 다양한 다이닝 경험을 제공하고 있다.이번 프로모션 ‘Summer Cheers!’는 6월 29일부터 8월 31일까지 진행되며, 시즌 메뉴 5종 주문 시 메나브레아 6병을 특별가 3만 원에 제공한다. 메나브레아와 함께 즐길 수 있는 프로모션 대상 메뉴는 뇨코 프리토, 매운 치킨 칼조네, 치킨 꼬르동 블루, 디아볼라, 카프리초사 등이다.메나브레아는 1846년 이탈리아 비엘라(Biella)에서 시작된 맥주 브랜드다. 오랜 양조 전통을 바탕으로 브랜드 고유의 스타일을 이어오고 있으며, 깔끔한 인상과 균형감 있는 풍미로 다양한 음식과 함께 즐기기 좋은 맥주로 소개되고 있다. 이번 프로모션 역시 메나브레아가 지닌 이러한 매력을 보다 편안하고 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다.지에프비노 관계자는 “메나브레아는 음식과 함께할 때 더욱 풍부한 매력을 느낄 수 있는 프리미엄 맥주”라며 “앞으로도 국내의 다양한 호텔과 레스토랑, F＆B 브랜드와의 협업을 통해 메나브레아만의 미식 페어링 문화를 지속적으로 소개하고 소비자들에게 새로운 미식 경험을 제안할 계획”이라고 전했다.