서울테크노파크, 베트남 스마트제조 협력 거점 개소…국내 기술기업 진출 지원 본격화

세줄 요약 서울테크노파크가 베트남 스마트공장 ODA 사업의 현지 운영기관으로 선정돼 하노이에 거점을 개소했다. 2026~2029년 동안 현지 제조기업 공정 진단, 스마트공장 컨설팅, 전문가·기술기업 매칭을 추진하며 국내 스마트제조 기업의 베트남 진출과 양국 협력을 지원했다. 하노이 거점 개소, 베트남 ODA 운영기관 선정

현지 제조기업 공정 진단·스마트공장 컨설팅 추진

국내 스마트제조 기업의 베트남 진출 지원 강화

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서울테크노파크가 베트남 현지 거점을 마련하고 국내 스마트제조 기술기업의 베트남 시장 진출과 현지 제조업계의 디지털 전환(DX) 지원을 본격화한다.서울테크노파크(원장 윤종욱)는 중소벤처기업부 산하 중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단이 추진하는 ‘베트남 스마트공장 공적개발원조(ODA) 사업’의 현지 운영 기관으로 선정됐다고 밝혔다. 2026년부터 2029년까지 진행되는 이번 사업을 통해 서울테크노파크는 ▲베트남 현지 거점 구축 ▲한-베 워킹그룹 회의 ▲현지 사업 설명회 개최 ▲베트남 정부 기관 간 협력 논의를 추진한다.이와 관련해 서울테크노파크는 지난 28일 베트남 하노이에 현지 거점 사무소를 정식 개소했다. 개소식에는 인공지능혁신추진단을 비롯해 베트남 과학기술부 산하 국가기술혁신청(SATI), 재무부 산하 국가혁신센터(NIC), 한베과학기술연구원(VKIST), 현지 법인 아스트라테크놀로지 등 양국 주요 관계 기관 인사가 참석했다.서울테크노파크는 현지 거점 개소와 연계해 29일 하노이 ‘L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데’에서 양국 관계 기관과 현지 제조기업 관계자들이 참석한 가운데 스마트공장 구축 컨설팅 사업 설명회를 개최한다.이날 행사에서는 베트남 스마트공장 ODA 사업의 추진 배경과 지원 방향을 안내하고, 한국의 스마트공장 구축 정책 및 주요 제조혁신 사례를 소개한다. 현지 제조기업을 대상으로 스마트공장 구축 컨설팅의 지원 내용과 참여 절차를 설명하고, 기업별 생산 공정의 문제점과 디지털 전환 수요를 파악한다.서울테크노파크는 베트남 현지 법인 아스트라테크놀로지와 공동으로 사업을 수행하며, ▲현지 제조기업 발굴과 공정 진단 ▲스마트공장 구축 컨설팅 ▲전문가·기술기업 매칭 ▲현지 관계 기관과의 협력을 추진한다. 국내 기술기업에 베트남 시장 정보와 현지 네트워크를 제공하고 현지 제조기업과의 기술 협력을 연계하는 등 국내 스마트제조 기술기업의 베트남 진출과 스마트제조 기술의 해외 확산을 단계적으로 지원할 방침이다.서울테크노파크 관계자는 “이번 현지 거점 개소는 베트남 제조기업의 디지털 전환과 국내 스마트제조 기술기업의 현지 진출을 연결하는 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “현지 관계 기관과 긴밀히 협력해 실질적인 제조혁신 성과를 창출하고, 한·베 스마트제조 협력의 교두보 역할을 수행하겠다”고 말했다.베트남 스마트공장 ODA 사업은 2026년부터 2029년까지 베트남 제조산업의 디지털 전환 역량을 강화하기 위해 추진되는 국제개발협력 사업이다. 현지 제조기업을 대상으로 공정 진단과 스마트공장 구축 컨설팅을 실시하고, 단계별 스마트공장 구축과 전문 인력 양성, 실증·데모 기반 조성 등을 지원할 계획이다.