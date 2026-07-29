페스룸·트와이스 정연, 유기동물 보호소에 1억 5천만원 상당 6개월 장기 후원 나선다

세줄 요약 페스룸이 트와이스 정연의 제안으로 유기동물 보호소에 6개월 장기 후원을 시작했다. 총 1억5천만원 상당의 물품을 경기도 안성 평강공주 보호소에 전달하고, 봉사활동도 함께 진행했다. 퓨리나 프로플랜도 참여했다. 정연 제안으로 시작된 유기동물 장기 후원

페스룸 1004 프로젝트와 퓨리나 참여 확대

평강공주 보호소에 6개월간 물품·봉사 지원

이미지 확대 지난 27일 경기도 안성 평강공주 보호소에서 열린 후원 물품 전달식. 정연과 페스룸 1004팀·임직원이 ‘모래 13톤·사료 3톤’ 보드와 함께했다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 27일 경기도 안성 평강공주 보호소에서 열린 후원 물품 전달식. 정연과 페스룸 1004팀·임직원이 ‘모래 13톤·사료 3톤’ 보드와 함께했다.

이미지 확대 (좌)구조 고양이를 돌보는 정연. 이날 견사·묘사 청소와 급식 봉사가 함께 진행됐다. (우)퓨리나 프로플랜이 후원한 처방식 사료 3톤이 보호소에 전달됐다. 닫기 이미지 확대 보기 (좌)구조 고양이를 돌보는 정연. 이날 견사·묘사 청소와 급식 봉사가 함께 진행됐다. (우)퓨리나 프로플랜이 후원한 처방식 사료 3톤이 보호소에 전달됐다.

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반려동물 라이프스타일 브랜드 페스룸(PETHROOM)이 그룹 트와이스 정연과 함께 유기동물 보호소를 위한 6개월 장기 후원에 나선다. 이번 후원은 정연의 제안에서 시작돼 페스룸의 사회공헌 활동과 결합하며, 총 1억 5천만원 상당의 지속 후원으로 확대됐다.시작은 유기동물 보호에 꾸준히 마음을 기울여온 정연의 제안이었다. 페스룸은 이를 일회성 후원에 그치지 않도록 자사 사회공헌 활동인 ‘1004 프로젝트’와 연계해 6개월 정기 후원으로 구성했다. 여기에 글로벌 펫푸드 브랜드 퓨리나 프로플랜이 참여하며 지원 규모가 확대됐다.이번 장기 후원을 통해 2026년 7월부터 12월까지 6개월간 경기도 안성 평강공주 보호소에 전달되는 물품은 총 1억 5천만원 상당이다.페스룸은 지난 27일 평강공주 보호소를 찾아 후원 물품을 전달하고 봉사활동을 진행했다. 이날 봉사에는 정연과 가수 이예준, 페스룸 1004팀과 임직원 등 십여 명이 함께 참여해 견사·묘사 청소와 구조동물 돌봄 활동을 펼쳤다. 퓨리나 프로플랜은 보호소 반려견을 위한 처방식 사료를 후원했다.보호소 운영에는 사료와 모래처럼 매일 소모되는 물품이 꾸준히 필요해, 정기적인 지원이 현장 부담을 줄이는 데 도움이 된다. ‘매달 천사가 온다’는 이름의 이번 프로그램은 매달 보호소 상황과 계절에 맞춰 필요한 물품을 지원하는 정기 후원 방식으로 운영된다. 정연과 페스룸이 함께 기부한 고양이 모래는 약 13톤이며, 퓨리나 프로플랜은 보호소 반려견을 위한 처방식 사료 3톤을 더했다.정연과 페스룸의 인연은 이번이 처음이 아니다. 정연은 앞서 2023년에도 페스룸과 함께 유기동물 보호소 봉사에 참여하는 등 유기동물 보호 활동에 함께해왔다. 정연은 “유기동물 문제에 늘 마음이 쓰였고, 페스룸과도 좋은 인연을 여러 번 이어왔다”며 “제 작은 제안이 이렇게 큰 프로젝트로 이어질 수 있었던 건 페스룸과 퓨리나가 함께 힘을 더해준 덕분이다. 팬분들과도 이 선한 마음을 오래 나누고 싶다”고 전했다.페스룸 CSR을 총괄하는 이한별 실장은 “1004 프로젝트는 매달 이어가는 페스룸의 약속이고, 이번 정연과의 공동 기부는 그 위에 더 큰 힘을 얹은 프로그램”이라며 “보호소에 진정으로 필요한 것은 일시적 관심이 아니라 지속 가능한 지원인 만큼, 아이들이 구조를 넘어 안정된 일상을 되찾는 데 실질적인 보탬이 되겠다”고 밝혔다.페스룸은 이번 7월을 시작으로 오는 12월까지 평강공주 보호소와 소통하며 매달 필요한 물품을 지원할 방침이다. 아티스트와 브랜드, 파트너사가 함께 장기 협력 체계를 구축하고, “구조에서 일상으로, 일상에서 가족으로”라는 슬로건 아래 유기동물의 삶의 질 개선과 입양 문화 확산에 힘을 보탤 계획이다.