[속보] 코스피 1.09% 오른 6089.11 개장…삼전닉스 상승 출발

이미지 확대 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29. 연합뉴스

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국내 증시가 반도체 대장주의 강세에 힘입어 일제히 오름세로 출발하며 장 초반 상승 폭을 빠르게 넓히고 있다.29일 코스피 지수는 전 거래일보다 1.09% 오른 6089.11로 출발한 뒤 우상향 곡선을 그리며 오전 9시 10분 기준 2.73% 뛴 6188.22를 나타냈다.이날 상승장은 시가총액 상위 반도체 종목들이 이끌고 있다. 삼성전자가 6% 가까이 급등하며 23만원 선에서 거래되는 가운데, SK하이닉스도 4% 넘는 상승률을 기록해 161만원대로 복귀하는 등 상승세를 이어가는 모습이다.코스닥 지수 역시 전 거래일 대비 1.11% 상승한 713.71에 장을 시작했다.