[속보] 코스피 1.09% 오른 6089.11 개장…삼전닉스 상승 출발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 코스피 1.09% 오른 6089.11 개장…삼전닉스 상승 출발

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-07-29 09:09
수정 2026-07-29 09:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29. 연합뉴스
29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29. 연합뉴스


국내 증시가 반도체 대장주의 강세에 힘입어 일제히 오름세로 출발하며 장 초반 상승 폭을 빠르게 넓히고 있다.

29일 코스피 지수는 전 거래일보다 1.09% 오른 6089.11로 출발한 뒤 우상향 곡선을 그리며 오전 9시 10분 기준 2.73% 뛴 6188.22를 나타냈다.

이날 상승장은 시가총액 상위 반도체 종목들이 이끌고 있다. 삼성전자가 6% 가까이 급등하며 23만원 선에서 거래되는 가운데, SK하이닉스도 4% 넘는 상승률을 기록해 161만원대로 복귀하는 등 상승세를 이어가는 모습이다.

코스닥 지수 역시 전 거래일 대비 1.11% 상승한 713.71에 장을 시작했다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
29일 코스피 지수가 상승장을 이끈 주요 업종은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로