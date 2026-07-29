[서울데이터랩] 미국 증시 혼조 마감…다우 1% 상승, 나스닥은 하락

세줄 요약 미국 뉴욕증시는 다우존스와 S&P500이 상승했지만 나스닥과 나스닥100은 하락하며 엇갈렸다. 경기민감주와 방어주는 선전했지만 AMD, 마이크론, SK하이닉스 ADR 등 반도체주가 급락해 기술주 전반에 부담을 줬다. VIX는 하락해 공포 심리는 다소 완화됐다. 다우·S&P500 상승, 나스닥 계열 하락

반도체주 급락이 기술주 약세로 연결

방어주 강세, VIX 하락으로 불안 완화

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28일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 보였다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 537.24포인트(1.03%) 오른 5만2747.32에 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 15.60포인트(0.21%) 상승한 7428.78로 거래를 마쳤다. 반면 나스닥 종합지수는 55.17포인트(-0.22%) 내린 2만4876.91, 나스닥100지수는 276.08포인트(-0.99%) 하락한 2만7763.13에 장을 마감했다.이날 시장은 경기민감주와 방어주가 상대적으로 선전한 반면 기술주와 반도체주가 부담을 받는 양상을 나타냈다. 뉴욕증권거래소 기반의 다우운송지수는 177.24포인트(-0.80%) 내린 2만1889.07을 기록했고, 기술주 투자심리를 반영하는 필라델피아 반도체지수는 519.20포인트(-4.49%) 급락한 1만1035.68로 밀렸다. 변동성지수(VIX)는 18.21로 2.46% 하락해 공포 심리는 다소 완화된 모습이었다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 버크셔 해서웨이 강세가 두드러졌다. 버크셔 해서웨이 Class B는 3.06%, Class A는 2.97% 상승했다. 코카콜라는 5.00% 급등했고, 유나이티드헬스 그룹은 2.67%, 애브비는 2.45%, 마스터카드는 2.00%, 일라이 릴리는 1.93% 올랐다. 비자와 제이피모간체이스, 뱅크오브아메리카, 존슨앤드존슨도 상승 마감했다.반면 일부 경기민감주와 에너지주는 약세를 보였다. 캐터필러는 3.71% 하락했고, 모간스탠리는 1.39%, 셰브론은 1.27%, 엑슨모빌 홀딩스는 1.12% 내렸다. HSBC 홀딩스 ADR도 0.26% 하락 마감했다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 대형 기술주가 혼조세를 보였다. 애플은 0.94%, 마이크로소프트는 1.09% 상승했고, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 2.19%, 1.85% 올랐다. 엔비디아도 0.25% 상승해 비교적 선방했다. 코스트코 홀세일은 1.58%, 월마트는 1.22%, 시스코 시스템즈는 0.88% 상승했다.그러나 반도체 전반의 매도 압력은 강했다. AMD는 8.15% 급락했고, 마이크론 테크놀로지는 8.85%, SK하이닉스 ADR은 8.98% 떨어졌다. 어플라이드 머티어리얼즈는 7.82%, 램 리서치는 7.54%, 인텔은 5.86%, ASML 홀딩 ADR은 4.24% 하락했다. 브로드컴도 0.60% 내리며 약세 흐름에 동참했다. 이 같은 반도체주 급락이 나스닥과 나스닥100의 하방 압력으로 이어진 것으로 풀이된다.개별 종목별로는 메타가 0.08%, 테슬라가 0.58%, 아마존닷컴이 0.23% 하락하며 대형 성장주의 탄력이 다소 둔화됐다. 반면 스페이스X는 2.56% 상승해 강세를 보였다. 거래대금 측면에서는 마이크론 테크놀로지가 478억 달러, 엔비디아가 260억 달러, 애플이 172억 달러, AMD가 164억 달러를 기록하며 투자자들의 관심이 반도체와 대형 기술주에 집중됐다.종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500이 오르며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였지만, 반도체 업종 전반의 급락 여파로 나스닥 계열 지수는 부진했다. 시장은 대형 우량주와 방어주 중심의 매수세, 기술·반도체주 중심의 차익실현이 동시에 나타나는 차별화 장세를 연출했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]