공정위, 대한항공에 통합 마일리지 이행 경고장

통합안 두차례 퇴짜 뒤 답보 상태

“독과점 우려 해소 방안 지켜볼 것”

이미지 확대 주병기 공정거래위원장이 28일 여의도 국회에서 열린 정무위원회 제2차 전체회의에서 의원들의 질의에 답하고 있다. 2026.07.28. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 주병기 공정거래위원장이 28일 여의도 국회에서 열린 정무위원회 제2차 전체회의에서 의원들의 질의에 답하고 있다. 2026.07.28. 뉴시스

2026-07-29 B5면

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공정거래위원회가 28일 “대한항공과 아시아나항공의 인수·합병(M＆A) 이행을 면밀히 점검해 항공 소비자의 권익을 증진하겠다”고 밝혔다. 합병의 마지막 퍼즐인 ‘마일리지 통합 방안’이 공정위로부터 두 번의 퇴짜를 맞은 이후 답보 상태에 빠지고, 마일리지 별도 운영 가능성이 제기되자 경고를 날린 것이다.주병기 공정위원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에서 이런 내용을 담은 ‘주요 업무 현황’을 보고했다. 공정위는 대한항공·아시아나항공의 마일리지 통합 방안 심사와 관련해 “독과점 부작용 우려를 해소하는 방안을 이행하는지 들여다보겠다”고 밝혔다. 앞서 주 위원장은 지난해 9월 후보자 시절부터 “대한항공의 프리미엄석 논란을 비롯해 소비자의 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈를 다각도로 살펴보겠다”며 대한항공 기업결합에 따른 항공시장 독과점 문제에 대해 강도 높은 감시를 예고했다.대한항공은 최근 정정 제출한 증권신고서에서 “합병기일(12월 17일) 전까지 마일리지 통합 방안에 대한 공정위의 승인을 받지 못하면, 승인 시점까지 양사 마일리지 제도를 별도로 유지·운영해야 할 가능성이 있다”고 밝혔다. 오는 12월 통합 대한항공 출범으로 아시아나항공 법인이 소멸한 이후에도 아시아나 마일리지는 계속 운영될 수 있음을 시사한 것이다.공정위는 대한항공이 제출한 마일리지 통합 방안을 지난해 6월과 12월 두 차례 반려했다. 지난 1월 3차 수정안을 제출했으나 7개월째 최종 승인을 받지 못하고 있다. 대한항공은 “마일리지 별도 운영이 현실화하면 이행강제금 부과, 합병 시너지 축소 등이 우려된다”며 오히려 공정위에 승인을 촉구하는 모습을 보였다.