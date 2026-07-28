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뒷목 잡는 증시

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-07-28 21:44
수정 2026-07-28 21:44
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코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다. 홍윤기 기자
코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다. 홍윤기 기자


코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.

홍윤기 기자
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