이미지 확대 코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다. 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다. 홍윤기 기자

705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한