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코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다. 홍윤기 기자
코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피•코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피•코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.
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28일 코스피가 전 거래일 대비 하락한 폭은?