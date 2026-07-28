박홍근 “AI 전환 속 노동가치 존중”…양대노총 릴레이 간담회

박홍근, 한국노총 이어 민주노총 방문

민주노총, 노동·복지 건의사항 전달

이미지 확대 박홍근(오른쪽) 기획예산처 장관이 28일 서울 중구 민주노총을 방문, 양경수 위원장 등과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박홍근(오른쪽) 기획예산처 장관이 28일 서울 중구 민주노총을 방문, 양경수 위원장 등과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 박홍근 기획예산처 장관이 민주노총을 찾아 양경수 위원장과 첫 공식 면담을 했다. 공공부문 비정규직 처우개선, 상병수당 본사업, 사회보험 지원 확대 등 노동계 요구를 들었고, AI 전환과 양극화 속에서도 노동가치를 지키며 예산에 반영하겠다고 밝혔다. 박홍근 장관, 민주노총 첫 공식 면담

공공부문 처우개선·사회보험 확대 건의

AI 전환 속 노동가치 존중·예산 반영

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박홍근 기획예산처 장관이 내년도 예산안 편성과 중장기 국가발전전략 수립을 앞두고 노동계와의 소통 강화에 나섰다.박 장관은 28일 서울 중구에 위치한 전국민주노동조합총연맹(민주노총)을 방문해 양경수 위원장과 면담을 가졌다. 이번 만남은 올해 기획예산처 출범 이후 장관과 민주노총 위원장의 첫 공식 면담으로 민주노총의 요청에 따라 마련됐다.민주노총은 이 자리에서 공공부문 비정규직 노동자·돌봄 노동자 처우개선 등을 중심으로 상병수당 본사업 시행, 저임금 노동자에 대한 사회보험 지원 확대, 돌봄사업 및 공공병원 지원 확대 등 노동·복지제도 전반에 관한 건의사항을 전달했다.이외에도 일터 안전을 위한 산업재해 예방 투자 확대 등도 제안했다.이에 대해 박 장관은 “AI 전환, K자형 성장 양극화 등 구조적 변화에도 노동의 가치는 존중돼야 한다”고 강조했다.그러면서 “정부는 금년 4월 발표한 공공부문 비정규직 처우개선 대책 등 노동시장 격차와 고용 불안정성 완화를 위해 적극 노력 중”이라며 “탄탄한 일자리 기반과 사회안전망을 강화하면서도 재정의 지속가능성을 유지해 나갈 것”이라고 강조했다.기획예산처는 이번 면담에서 제기된 노동계 의견을 검토해 내년도 예산 편성에 반영하는 한편, 9월부터 운영될 공무직위원회 운영 과정에서도 노동·복지분야 건의사항을 중점 살펴나갈 계획이다.앞서 박 장관은 지난 20일 김동명 한국노총 위원장과 만나 근로 여건 개선과 사회안전망 강화를 약속한 바 있다.