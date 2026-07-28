리끌로우, 공식 모델 몬스타엑스 형원과 첫 오프라인 팬사인회 개최

세줄 요약 리끌로우가 공식 모델 몬스타엑스 형원과 서울 김포 롯데몰에서 첫 오프라인 팬사인회를 진행했다. 온라인몰 프로모션 당첨 고객을 초청해 포토타임, 사인회, 토크 프로그램을 운영하며 브랜드와 아티스트가 함께하는 소통의 장을 마련했다. 리끌로우, 형원과 첫 오프라인 팬사인회 개최

온라인몰 당첨 고객 초청, 포토·토크 진행

THE NEW FRAME 캠페인과 고객 접점 확대

이미지 확대 (사진=리끌로우 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=리끌로우 제공)

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K-아이웨어 패션 브랜드 리끌로우(RECLOW)가 브랜드 공식 모델 몬스타엑스(MONSTA X) 형원과 함께한 팬 사인회를 진행했다.리끌로우는 지난 7월 26일 서울 김포 롯데몰 롯데시네마 앞 광장에서 형원 팬 사인회를 개최했다. 이번 행사는 리끌로우 공식 온라인몰 프로모션을 통해 선정된 고객을 초청해 진행됐으며, 브랜드 모델 형원과 고객들이 직접 소통하는 특별한 자리로 마련됐다.행사는 포토 타임을 시작으로 팬 사인회와 토크 프로그램 순으로 이어졌다. 형원은 참석 고객들과 인사를 나누며 감사의 마음을 전했고, 현장에서는 브랜드와 아티스트를 향한 관심 속에 프로그램이 진행됐다.리끌로우 관계자는 “브랜드를 사랑해 주시는 고객들과 형원이 직접 만날 수 있는 뜻깊은 시간을 마련하고자 이번 팬 사인회를 기획했다”며 “많은 관심과 성원을 보내 주신 고객 여러분께 감사드리며 앞으로도 다양한 캠페인과 오프라인 이벤트를 통해 고객들과 더욱 가까이 소통할 계획”이라고 밝혔다.한편 리끌로우는 올해 브랜드 모델로 발탁하고 ‘새로운 시선, 새로운 프레임’이라는 메시지를 담아 2026 브랜드 캠페인 ’THE NEW FRAME’을 전개하며 리끌로우만의 아이웨어 스타일과 브랜드 감성을 선보이고 있다.