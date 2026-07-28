유아이헬리콥터, 쉬벨과 한국 공식 서비스센터 구축 협력 추진

세줄 요약 유아이헬리콥터가 오스트리아 쉬벨사와 한국 내 CAMCOPTER S-100·S-300 공식 서비스센터 구축 협력을 위한 MOU를 체결했다. 국내에서 정비, 수리, 창정비, 부품 공급, 교육과 기술 문서 지원까지 가능해질 전망이다. 쉬벨과 한국 공식 서비스센터 구축 MOU 체결

CAMCOPTER S-100·S-300 국내 지원 체계 마련

정비·부품·교육 포함한 MRO 역량 강화 기대

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항공 전문 방산기업 유아이헬리콥터(대표 임성의)가 오스트리아의 수직 이착륙(VTOL) 무인 항공시스템(UAS) 전문기업 쉬벨사(Schiebel Aircraft GmbH)와 한국 내 공식 서비스센터 구축 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 쉬벨사의 대표 플랫폼인 CAMCOPTER® S-100과 CAMCOPTER® S-300 계열에 대한 국내 서비스 지원 체계 구축을 목표로 추진됐다. 유아이헬리콥터는 자사가 축적해 온 헬리콥터 MRO 역량을 바탕으로, 무인 헬리콥터 분야의 국내 유지보수 역량 강화를 위한 기술협력, 정비체계 구축, 기술이전, 전문인력 양성 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.국내 공식 서비스센터(ASC)가 구축되면 유아이헬리콥터는 기체 정비, 수리, 창정비, 부품 공급, 그리고 운용자와 정비사에 대한 교육과 기술 문서 지원 등의 서비스를 국내에서 수행할 수 있게 된다. 이는 해외에 의존하고 있는 S-100 후속 군수 지원뿐만 아니라 현재 생산 중인 S-300 계열에 대한 후속 군수 지원을 국내에서 지원할 수 있게 된다는 점에서 의미가 크다.최근 군의 무인기 운용 확대와 함께 신속하고 안정적인 후속 군수 지원 체계의 중요성이 커지고 있는 가운데, 이번 협약은 국내 정비·지원 체계의 접근성을 높이고 운용 효율성 제고에 기여할 것으로 기대된다.임성의 대표는 이번 협약은 단순한 MOU 체결을 넘어 대한민국 무인 항공시스템 유지보수 체계의 새로운 전환점이 될 것이라며, 쉬벨사와의 긴밀한 협력을 통해 세계 수준의 정비·기술 지원 서비스를 제공하고, 국내를 넘어 아시아·태평양 지역까지 지원하는 글로벌 MRO 허브로 성장해 나가겠다고 밝혔다.1986년 설립된 유아이헬리콥터는 MRO와 임무 장비 체계 통합 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 국내 방산 및 항공산업 발전에 기여해 왔으며, 최근에는 무인 항공시스템과 미래 항공모빌리티(AAM), 국방 무인 체계 분야로 사업 영역을 확대하며 글로벌 방산기업으로 도약하고 있다.