영등포구 “금융 근육 키워드려요”

투자 안목 키우기 주제로 청년 대상 경제교육

9월부터 11월까지 청약제도 등 실전 지식 전수

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세줄 요약 영등포구가 청년들의 경제적 자립과 올바른 금융 이해를 돕기 위해 8월 12일 ‘2026년 하반기 청년 실전경제교육’을 열었다. 이번 강의는 금융감독원 전문가가 재무제표 읽기를 통해 기업 가치와 투자 판단법을 설명하고, 묻지마 투자를 막는 데 초점을 맞췄다. 9월부터는 청약, 자산관리, 연말정산 교육도 이어간다. 청년 실전경제교육 8월 12일 개최

재무제표 읽기로 투자 안목 강화

9월부터 청약·자산관리 교육 연계

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서울 영등포구는 청년들의 경제적 자립과 올바른 금융 지식을 높이기 위해 ‘2026년 하반기 청년 실전경제교육’을 8월 12일에 개최한다고 28일 밝혔다. 7월에 열린 교육에서는 예금보험공사 소속 전문가가 강사로 나서 ‘똑똑한 대출 활용법’을 주제로 신용 관리와 자산 형성 노하우를 알기 쉽게 설명해 청년들로부터 좋은 반응을 얻었다.이번 교육은 ‘투자 안목을 키우는 재무제표 읽기’를 주제로 금융감독원 소속 전문가가 강의를 진행한다. 기업의 재무제표 분석으로 기업의 가치를 제대로 알고 투자하는 방법을 청년들의 눈높이에 맞춰 설명할 예정이다.특히 최근 국내외 증시가 급등락을 반복하며 변동성이 커진 가운데, 구는 청년들의 묻지마식 투자를 예방하고 ‘실전 투자 안목’을 길러주는 데 이번 교육의 초점을 맞췄다.구는 이어 9월부터 11월까지 매월 ▲청약제도 핵심 정리 ▲재무설계와 종잣돈 만들기를 위한 자산관리 전략 ▲청년들을 위한 연말정산 등 다양한 주제로 전문성을 가진 공공기관과 협업해 교육을 진행할 예정이다.신청 기간은 29일부터 8월 6일까지다. 신청은 포스터 내에 정보무늬(QR코드)를 활용한 온라인 방식으로 진행된다. 모집 인원은 청년 100명이며, 선정자에 한해 별도 문자 안내를 할 예정이다.조유진 구청장은 “공공기관의 신뢰할 수 있는 전문가가 준비한 교육인 만큼, 우리 청년들이 경제적 자립을 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 청년들이 든든하게 미래를 그려 나갈 수 있는 다양한 교육 프로그램들을 만들어 나가겠다”라고 전했다.