탈리다쿰, 일본 대표 셀렉트숍 ‘코스메키친’ 전 매장 공식 입점

세줄 요약 비건 스킨케어 브랜드 탈리다쿰이 일본 대표 내추럴·오가닉 셀렉트숍 코스메키친 전 매장에 공식 입점했다. GS글로벌과의 협업으로 성사된 이번 진출은 일본 시장 확대의 첫 결실이며, 대표 제품 판매도 시작했다. 일본 코스메키친 전 매장 공식 입점

GS글로벌 협업 통한 유통 첫 성과

대표 제품 판매 개시와 시장 확장

이미지 확대 코스메키친 ‘Cosme Kitchen 2026 Autumn Exhibition’ 전시회 현장 내 탈리다쿰 부스 (출처: 탈리다쿰) 닫기 이미지 확대 보기 코스메키친 ‘Cosme Kitchen 2026 Autumn Exhibition’ 전시회 현장 내 탈리다쿰 부스 (출처: 탈리다쿰)

이미지 확대 탈리다쿰 브라이처스 3종 (화이트 단델리온 에센스 수, 브라이처스 세럼, 브라이처스 모이스처라이저) (출처: 탈리다쿰) 닫기 이미지 확대 보기 탈리다쿰 브라이처스 3종 (화이트 단델리온 에센스 수, 브라이처스 세럼, 브라이처스 모이스처라이저) (출처: 탈리다쿰)

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비건 스킨케어 브랜드 탈리다쿰(TALITHA KOUM)이 일본 대표 내추럴·오가닉 셀렉트숍 ‘코스메키친(Cosme Kitchen)’ 전 매장에 공식 입점했다고 밝혔다.이번 입점은 GS그룹의 종합무역상사 GS글로벌과의 협업을 통해 추진됐으며, GS글로벌이 전개하는 화장품 유통 사업의 첫 결실이다.코스메키친은 마쉬뷰티랩(MASH Beauty Lab)이 운영하는 셀렉트숍으로, 일본 전역 주요 거점에서 70여 개 매장을 운영하고 있다. 친환경 가치를 기반으로 브랜드의 제품력과 함께 지속 가능성, 브랜드 철학 등을 종합 검토해 입점 브랜드를 선정하는 것으로 알려져 있다.앞서 탈리다쿰은 지난 7월 8일부터 9일까지 열린 ‘Cosme Kitchen 2026 Autumn Exhibition’에 참가해 일본 현지 인플루언서와 미디어, VIP 고객 등을 대상으로 브랜드를 선보였다.이어 7월 24일부터 일본 전역 코스메키친 매장에서 공식 판매를 시작하며, ▲화이트 단델리온 에센스 수 ▲브라이처스 세럼 ▲브라이처스 모이스처라이저 ▲에이치엠베리어(HM+Barrier™) 페이스 클렌저 ▲립큐어 밤 ▲립큐어 밤틱 등 브랜드 대표 제품을 선보이고 있다.탈리다쿰은 창업자의 피부 고민과 회복 경험에서 출발한 비건 스킨케어 브랜드로, 한국 자생 하얀 민들레를 바탕으로 한 연구와 자연 유래 성분을 기반으로 스킨케어 제품을 전개해 왔다. 또한 지속 가능한 원료와 친환경 패키지, 브랜드 철학을 함께 반영한 제품 기획을 통해 국내외 시장과의 접점을 넓혀 왔다.채문선 탈리다쿰 대표는 “브랜드의 가치와 철학을 중요하게 생각하는 코스메키친과 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “하얀 민들레에서 받은 위로와 회복의 메시지가 일본 소비자들에게도 브랜드 경험으로 전해지길 바란다”고 말했다.이어 “이번 일본 진출은 단순한 해외 판매를 넘어 탈리다쿰이 지향하는 브랜드 가치를 글로벌 소비자들과 공유하는 계기”라며 “앞으로도 제품과 브랜드 운영의 일관성을 바탕으로 글로벌 시장에서 신뢰를 쌓아가겠다”고 덧붙였다.탈리다쿰은 이번 코스메키친 입점을 계기로 일본 시장 내 브랜드 인지도를 확대하는 한편, 미국을 비롯한 글로벌 온·오프라인 유통 채널 확장도 이어갈 계획이다.