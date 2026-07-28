시아이피, 디지털 뉴스저작물 보호 사업 본격화

세줄 요약 시아이피가 디지털 환경에서 늘어나는 뉴스 저작물 무단 사용에 대응해 모니터링, 증거 확보, 권리자 통지, 계약 전환, 사용료 정산까지 잇는 통합 서비스를 확대했다. 유튜브와 틱톡, 인스타그램 등에서 편집·재가공된 콘텐츠 유통이 늘며 언론사와 권리자의 관리 부담이 커진 상황을 반영했다. 무단 사용 모니터링과 증거 확보 지원

계약 전환·정산까지 잇는 통합 서비스

숏폼 플랫폼 확산에 권리 보호 수요 증가

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㈜시아이피는 뉴스 저작물의 무단 사용에 대한 모니터링, 증거 확보, 권리자 대응 절차 지원, 합법적 계약 전환 및 사용료 정산 지원 등 저작권 보호와 활용 지원을 아우르는 통합 서비스를 본격화한다고 밝혔다.㈜시아이피는 디지털 환경에서 지속적으로 발생하는 뉴스 저작물 무단 사용 문제에 대응하기 위해, 탐지부터 사후 대응 절차까지 연계하는 통합 관리 서비스를 확대 운영할 계획이다. 이번 서비스는 뉴스 콘텐츠의 권리 보호를 강화하고, 적법한 이용 체계로의 전환을 지원하는 데 초점을 맞췄다.YouTube, TikTok, 인스타그램 등 숏폼·영상 플랫폼을 중심으로 뉴스 콘텐츠가 편집·재가공 형태로 유통되는 사례가 늘어나면서, 저작권 관리의 필요성도 함께 커지고 있다. 다만 권리자가 다수의 채널과 게시물을 직접 모니터링하고, 증거 확보와 후속 대응 절차까지 개별적으로 진행하기에는 인력과 비용 측면의 부담이 큰 것이 현실이다. 이 때문에 무단 사용 정황을 인지하더라도 실제 권리 행사나 계약 전환으로 이어지지 못하는 경우가 적지 않다.시아이피는 자체 개발한 모니터링 시스템을 기반으로 주요 디지털 플랫폼에서 고객사 저작물의 무단 사용 정황을 지속적으로 확인하고, 관련 증거의 수집·보존을 지원한다. 이후 권리자 요청에 따라 통지 절차, 사용 조건 협의, 라이선스 계약 전환, 정산 지원 등 후속 절차를 체계적으로 연계한다.이번 서비스는 단순히 무단 사용 사례를 찾아내는 데 그치지 않고, 이를 적법한 이용 관계로 전환할 수 있도록 지원하는 데 의미가 있다. 이를 통해 언론사와 콘텐츠 권리자는 저작권 보호 체계를 보다 강화하는 한편, 그동안 관리가 어려웠던 콘텐츠 이용에 대해서도 계약과 정산 체계를 마련할 수 있게 된다.운영 측면에서 시아이피는 전문 모니터링 소프트웨어와 전담 인력을 결합한 탐지 체계를 구축했으며, 필요 시 외부 법률 전문가 네트워크와 협업해 통지, 분쟁 대응, 계약 검토 등 관련 절차를 지원할 예정이다.김철구 ㈜시아이피 대표이사는 “플랫폼 환경에서 뉴스 콘텐츠 유통 속도가 빨라지면서 권리 보호 체계의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “시아이피는 탐지부터 계약 전환과 정산 지원에 이르는 절차를 체계적으로 연계해, 언론사와 콘텐츠 권리자가 본연의 업무에 집중하면서도 콘텐츠 권리를 보다 안정적으로 관리할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.시아이피는 앞으로 언론사, 미디어 기관, 법률 파트너와의 협력 네트워크를 확대하고, 저작권 보호 인프라가 상대적으로 취약한 중소 언론사에도 실질적인 도움이 되는 서비스 체계를 고도화해 나갈 계획이다.