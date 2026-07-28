[속보] 코스피 6%대 급락…매도 사이드카 발동

세줄 요약 코스피가 28일 개장 직후 5% 넘게 급락해 6400선으로 출발한 뒤 6200선까지 밀렸다. 매도세가 거세지며 투매가 이어졌고, 프로그램 매도 호가를 멈추는 매도 사이드카가 발동했다. 코스닥도 하락하며 같은 조치를 받았다. 코스피 개장 직후 5%대 급락, 6400선 출발

투매 확산으로 6200선까지 밀리며 사이드카 발동

코스닥도 동반 하락, 매도 사이드카 추가 발동

이미지 확대 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판. 2026.7.27. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판. 2026.7.27. 연합뉴스

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코스피가 개장 직후 폭락하며 지수가 6200선까지 내려앉았다.28일 코스피 지수는 전 거래일보다 5.26% 떨어진 6400.27로 장을 열었다.이후 매도세가 한층 거세지면서 지수는 한때 6287.00까지 저점을 낮췄다. 현재는 전 거래일 대비 6.87% 하락한 6291.54 선에서 거래를 이어가고 있다.투매 현상으로 지수가 무너지자 프로그램 매도 호가의 효력을 5분간 정지시키는 ‘매도 사이드카’가 발동됐다.한편 코스닥 역시 2.97% 내린 742.13으로 문을 연 뒤 낙폭을 키웠고, 코스피에 이어 매도 사이드카가 걸렸다.