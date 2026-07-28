[속보] 코스피 6%대 급락…매도 사이드카 발동

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[속보] 코스피 6%대 급락…매도 사이드카 발동

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-07-28 09:09
수정 2026-07-28 09:43
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세줄 요약
  • 코스피 개장 직후 5%대 급락, 6400선 출발
  • 투매 확산으로 6200선까지 밀리며 사이드카 발동
  • 코스닥도 동반 하락, 매도 사이드카 추가 발동
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서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판. 2026.7.27. 연합뉴스
서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판. 2026.7.27. 연합뉴스


코스피가 개장 직후 폭락하며 지수가 6200선까지 내려앉았다.

28일 코스피 지수는 전 거래일보다 5.26% 떨어진 6400.27로 장을 열었다.

이후 매도세가 한층 거세지면서 지수는 한때 6287.00까지 저점을 낮췄다. 현재는 전 거래일 대비 6.87% 하락한 6291.54 선에서 거래를 이어가고 있다.

투매 현상으로 지수가 무너지자 프로그램 매도 호가의 효력을 5분간 정지시키는 ‘매도 사이드카’가 발동됐다.

한편 코스닥 역시 2.97% 내린 742.13으로 문을 연 뒤 낙폭을 키웠고, 코스피에 이어 매도 사이드카가 걸렸다.
김성은 기자
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