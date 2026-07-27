중동산 줄이고 미국산 늘린다… LNG 공급선 다변화 박차

광양·여수·울산 등 저장탱크 887만t으로

이미지 확대 광양 제2 액화천연가스(LNG) 터미널 #7 탱크 위에서 바라본 제1 LNG터미널 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 광양 제2 액화천연가스(LNG) 터미널 #7 탱크 위에서 바라본 제1 LNG터미널 전경. 서울신문DB

이미지 확대 캐나다에서 15년 만에 생산된 ‘한국 지분’ 액화천연가스(LNG) 7만 5000t를 싣고 8500㎞를 달려 한국가스공사 인천기지에 도착한 선박이 지난 4일 하역부두에 정박해 있다.

한국가스공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 캐나다에서 15년 만에 생산된 ‘한국 지분’ 액화천연가스(LNG) 7만 5000t를 싣고 8500㎞를 달려 한국가스공사 인천기지에 도착한 선박이 지난 4일 하역부두에 정박해 있다.

한국가스공사 제공

이미지 확대 카타르 LNG 허브 라스라판 산업단지.

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EPA 연합뉴스

이미지 확대 삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공

이미지 확대 31면 글로벌 LNG 거래량 추이 및 전망

국내 LNG 직수입 물량 추이 닫기 이미지 확대 보기 31면 글로벌 LNG 거래량 추이 및 전망

국내 LNG 직수입 물량 추이

세줄 요약 정부가 중동전쟁을 계기로 카타르 등 중동산 LNG 의존도를 낮추고 미국·호주산 도입을 확대하는 장기 수급계획을 확정했다. 국내 수요는 2038년까지 감소 전망이지만 AI·반도체 확산으로 발전용 LNG 역할은 커질 수 있다. 중동산 LNG 의존 낮추고 미국산 확대 추진

2038년 수요 감소 전망 속 저장·배관 확충

AI·반도체 전력수요로 LNG 역할 증대 가능

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정부가 중동전쟁을 계기로 카타르 등 중동산 액화천연가스(LNG) 의존도를 낮추고 미국산 LNG 도입 비중을 확대하는 등 공급선 다변화에 나선다.산업통상부는 27일 이런 내용의 ‘제16차 장기 천연가스 수급계획’을 확정·공고했다. 2026~2038년 천연가스 수요 전망과 이에 따른 천연가스 도입전략·수급관리, 인프라 확충계획이 담겼다.국내 천연가스 수요는 올해 4591만t에서 2038년 4100만t으로 연평균 0.94% 하락할 것으로 전망됐다. 도시가스용 수요는 연평균 1.5% 증가하는 반면 발전용 수요는 4.5% 줄어들 것으로 예측됐다. 다만 산업부가 발전용 천연가스 수요를 안정적으로 관리하기 위해 국내총생산(GDP), 기온, 기저발전 이용률 등을 반영한 ‘수급관리수요’는 올해 4762만t에서 2038년 4767만t으로 연평균 0.01% 증가할 것으로 예상됐다. 수급관리수요는 천연가스 공급 인프라 확충과 장기 도입계약의 근거로 활용된다.산업부는 공급선 다변화와 중장기 계약 확대를 추진한다. 산업부 관계자는 “미국을 중심으로 주요 공급국은 LNG 신규 프로젝트가 확대되고 있다”며 “카타르 등 중동산 비중을 줄이고 미국·호주 등으로 도입선을 다변화할 것”이라고 말했다. 현재 2015년 LNG 수입 1위였던 카타르(37.3%)는 지난해 호주와 말레이시아에 이어 3위로 내려앉았고, 미국산 비중은 9.4%까지 확대됐다.안정적인 천연가스 수급을 위해 가스공사와 광양·여수·울산 등 민간기지의 LNG 저장용량을 현재 671만t에서 2038년 최대 887만t으로 늘려 비축 체계를 강화한다. 도시가스 추가 수요 지역에 대한 공급을 위해 564㎞의 천연가스 주배관을 추가로 건설하는 한편, 용인 반도체 클러스터에는 대규모 LNG 발전소의 가스 공급 안정성 확보를 위해 용인 인근 주배관에 용인 반도체 클러스터와 연결되는 공급배관(환상망)을 요청 시 확충해 줄 예정이다.또 공공과 민간의 도입·재고 정보를 통합 관리하는 ‘천연가스 수급관리 통합 시스템’도 구축해 수급 상황을 실시간 관리하고 인공지능(AI)에 기반한 위기 예측·시뮬레이션으로 선제적 수급 대응 체계도 만든다.산업부는 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트 추진 등에 따른 천연가스 발전용 수요 변동은 제12차 전력수급기본계획 확정 결과를 반영해 수정·보완 발표할 계획이다. 24시간 전력이 공급돼야 하는 반도체를 비롯해 3대 메가프로젝트 산업은 모두 전력량이 매우 필요한 산업군이라 이번 예측보다 LNG 발전수요가 더 늘어날 가능성이 크다.산업부는 “AI 데이터센터, 반도체 클러스터 조성 등 전력수요는 증가할 전망”이라며 “원전·재생에너지 등 무탄소 전원 확대 과정에서 안정적 전력 공급을 위한 천연가스 역할도 증대될 것으로 예상한다”고 밝혔다.국내 정유사들도 공급망 다각화에 속도를 내고 있다. SK이노베이션 E＆S는 이날 호주 바로사 가스전에서 생산된 초경질유 30만 배럴을 다음 달 초 인천항을 통해 국내로 들여올 예정이라고 밝혔다. 민간기업이 해외 자원개발에서 확보한 초경질유를 국내에 들여오는 첫 사례다.SK이노베이션 E＆S가 바로사 가스전에서 확보한 초경질유는 연간 생산량 300만 배럴 가운데 SK이노베이션의 보유 지분(37.5%)에 해당하는 연간 110만 배럴 규모다. SK이노베이션 E＆S는 이번에 도입되는 30만 배럴을 시작으로 향후 국내 공급을 확대할 계획이다. GS칼텍스는 지난달 베네수엘라 원유 11만 배럴을 약 20년 만에 국내에 도입하기도 했다.