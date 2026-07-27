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제이에스티나, 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 대형 팝업스토어 운영

입력 2026-07-27 16:52
수정 2026-07-27 16:52
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세줄 요약
  • 하노이 롯데몰에 대형 팝업스토어 개장
  • 주얼리·핸드백·잡화 아우른 토탈 전시
  • 베트남 거점 확대와 해외 공략 가속
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제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)
제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)


국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 글로벌 시장 공략의 일환으로 지난 24일 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크에 대형 팝업스토어를 열었다. 이번 팝업은 약 2개월간 운영되며, 이를 발판 삼아 해외 사업 확장에 박차를 가할 계획이다.

오는 9월 27일까지 롯데몰 웨스트레이크 2층에서 진행되는 이번 팝업스토어는 ‘NEW ICON OF K-STYLE’을 콘셉트로, 제이에스티나의 주얼리와 핸드백, 패션 잡화를 한자리에서 만나볼 수 있는 토탈 패션 공간으로 꾸며졌다. 특히 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 브랜드 뮤즈 아이유가 착용한 ‘셀레스티아(CELESTIA)’, ‘에테르(ETER)’ 컬렉션을 비롯해 브랜드의 시그니처 ‘티아라(TIARA)’ 주얼리와 발레코어 감성의 베스트셀러 ‘발로(BALLO)’ 백 등 대표 아이템을 선보이며 K-패션의 감성을 경험할 수 있도록 구성했다.

최근 K-패션과 K-라이프스타일에 대한 관심이 높아지는 가운데 제이에스티나는 베트남 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 2024년 호찌민 다이아몬드 플라자에 첫 공식 매장을 오픈한 데 이어 2025년 하노이 롯데몰 웨스트레이크점을 오픈했으며, 입점 1주년을 기념해 이번 대형 팝업스토어를 마련했다.

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제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)
제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)


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제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)
제이에스티나 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크 팝업스토어(사진=제이에스티나)


팝업스토어에서는 한국의 멋을 담은 다채로운 체험 프로그램도 만날 수 있다. 한복을 입고 특별 포토존에서 인생샷을 남긴 뒤 SNS에 인증하면, 룰렛과 럭키드로우를 통해 풍성한 행운을 드린다. 아울러 구매 고객에게는 한국 전통 부채와 자개 보석함, 전통 향낭 패키지 등 소장 가치 높은 사은품을 증정한다. 오픈 기념 특별 할인 행사도 함께 펼쳐져 현지 고객들에게 K-패션의 매력을 깊이 있게 경험하는 소중한 시간이 될 것이다.

한편, 제이에스티나는 오는 8월 호찌민 다카시마야 백화점 신규 매장 오픈도 앞두고 있다. 베트남 주요 거점을 중심으로 유통망을 지속 확대하며 현지 고객과의 접점을 강화하는 한편, K-패션을 대표하는 글로벌 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.
류정임 리포터
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