글램, ‘비주얼 경쟁력’ 입증… ‘금주의 실물 랭킹’ 도입

세줄 요약 글램이 AI 페이스 인증을 활용한 ‘금주의 실물 랭킹’을 선보였다. 실시간 얼굴 촬영으로 프로필 사진과 동일인 여부를 판독하고, 분석 결과를 바탕으로 실물 순위와 지역 내 상위 비율을 산출했다. 이용자는 랭킹 회원의 프로필을 더 신뢰하며 탐색할 수 있다. AI 페이스 인증 기반 실물 랭킹 도입

실시간 얼굴 촬영으로 동일인 여부 판독

프로필 신뢰도 높인 탐색 환경 강화

이미지 확대 ▲ 글램 금주의 실물랭킹 기능 화면(사진=글램) 닫기 이미지 확대 보기 ▲ 글램 금주의 실물랭킹 기능 화면(사진=글램)

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러브테크 기업 큐피스트가 운영하는 소개팅 앱 글램이 AI 페이스 인증을 활용한 신규 기능 ‘금주의 실물 랭킹’을 선보였다. 글램은 지난 2023년 국내 소개팅 앱 최초로 AI 기반 페이스 인증 기능을 도입한 데 이어, 이번에는 실물 인증 결과를 랭킹과 프로필 탐색 서비스로 확장하며 이용자 경험을 강화했다.글램의 실물 인증은 사용자가 앱 내에서 실시간으로 얼굴을 촬영하면, AI가 기존 프로필 사진과 비교해 동일인 여부를 판독하는 시스템이다. 인증을 마치면 AI가 사진을 분석해 실물 순위와 지역 내 상위 비율을 산출하며, 이 결과는 매주 남녀별 ‘금주의 실물 랭킹’에 반영된다. 이용자는 랭킹에 오른 회원들의 프로필을 통해 한층 더 다양한 상대의 정보를 탐색할 수 있다.이번 기능은 실시간 인증을 마친 회원들 위주로 랭킹을 구성해, 더욱 신뢰할 수 있는 프로필 탐색 환경을 제공하는 데 중점을 뒀다.글램 관계자는 “소개팅 앱에서는 프로필 사진과 실제 모습의 차이에 대한 우려가 이용자들의 대표적인 고민 중 하나”라며 “금주의 실물 랭킹은 AI 페이스 인증을 거친 회원들의 모습을 보다 신뢰감 있게 확인하고, 매력적인 회원을 더욱 직관적으로 발견할 수 있도록 기획한 기능”이라고 말했다.이어 “이번 랭킹은 오는 9월 30일까지 한시적으로 운영되며, 기간 내 실물 인증을 완료한 회원이라면 자신의 순위와 상위 비율을 확인하고 랭킹보드에도 참여할 수 있다”고 밝혔다.