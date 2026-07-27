“금융사고 무관용”… 새마을금고, 100억 투입 검사종합시스템 재구축

세줄 요약 새마을금고가 최근 잇따른 금융사고를 차단하기 위해 내년까지 100억원을 투입해 검사종합시스템을 전면 재구축한다. 모니터링·시뮬레이션 기능을 강화하고, 원 스트라이크 아웃 원칙으로 임직원 사고에 무관용 대응에 나선다. 100억 투입 검사종합시스템 전면 재구축

금융사고 무관용 원칙과 내부통제 강화

검사인력 확대·전문가 영입 체질 개선

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새마을금고가 100억원을 투입해 검사종합시스템을 재구축하며 내부통제 고도화에 나선다고 29일 밝혔다. 최근 잇따른 금융사고를 차단하고 ‘원 스트라이크 아웃’ 원칙을 세워 자정 노력을 본격화한다는 방침이다.새마을금고중앙회에 따르면 지난 2021년부터 2025년까지 발생한 금융사고 43건 중 65%인 28건은 자체 내부통제 시스템을 통해 적발됐다. 특히 김인 중앙회장은 재직 중 횡령 등 금융사고 연루 임직원에게 무관용 원칙을 적용하겠다는 강력한 의지를 보이고 있다.이를 뒷받침하기 위해 새마을금고는 내년까지 100억원을 들여 검사종합시스템을 전면 재구축한다. 모니터링 시뮬레이션 기능을 강화하고, 추적 조회 화면을 축소해 업무 효율성을 높일 계획이다. 앞서 지난 3월에는 14억원을 들여 조기경보시스템을 고도화한 바 있다.검사 인력도 대폭 늘었다. 2019년 117명이던 금고감독위원회 검사인력은 지난해 210명으로 6년 만에 79% 늘어났다. 아울러 금융당국 출신 전문가를 영입하고 내부통제위원회 신설을 추진하는 등 체질 개선에 속도를 내고 있다.새마을금고중앙회 관계자는 “금융사고 근절을 위한 자정 노력을 지속해 풀뿌리 서민금융 기관으로서의 신뢰를 회복하겠다”고 밝혔다.