대전시, 중소기업 육성자금 1800억 지원…나눔 명문기업 등 ‘우대’

수요 많은 일반 경영안정 자금 1000억원으로 확대

이미지 확대 대전시청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대전시청 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 대전시가 지역 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정을 위해 하반기 육성자금 1800억원을 지원한다. 일반 경영안정 자금 1000억원, 협약보증 400억원, 창업·경쟁력 강화 250억원, 구매조건 생산지원 150억원으로 구성한다. 나눔 명문기업과 가족친화 인증기업도 우대한다. 하반기 중소기업 육성자금 1800억원 지원 확대

경영안정·협약보증·창업자금 등 세부 편성

나눔 명문기업·가족친화 기업 우대금리 추가

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대전시가 지역 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정을 위해 중소기업 육성자금을 확대 지원한다.27일 시에 따르면 올해 하반기 기업 수요가 높은 ‘일반 경영안정 자금’을 상반기보다 200억원 늘어난 1000억원으로 배정하는 등 총 1800억원을 융자 지원하기로 했다. 경영안정 자금 외에 신용보증기금·우리은행·하나은행과의 협업을 통한 지역특화 협약보증 400억원, 부지 매입과 시설 투자를 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금 250억원, 원자재 구매 등 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금 150억원 등이다.하반기부터 고액 기부 기업인 ‘나눔 명문기업’과 성평등가족부가 인증한 ‘가족 친화 인증기업’을 우대금리 적용 대상에 추가하는 등 지원 범위도 넓혔다. 시는 지난 20일 IBK기업은행과 업무협약을 체결해 기업은행을 통해 경영안정자금을 신청하는 기업에 대해서는 최대 1%의 추가 금리 인하 혜택을 받을 수 있다고 덧붙였다.중소기업 육성자금 지원 대상은 대전 소재 중소기업 중 제조업(전업률 30% 이상), 제조업 관련 서비스업(전업률 50% 이상)을 영위하는 기업이다. 신청은 이날부터 대전일자리경제진흥원 누리집(홈페이지)을 통해 온라인으로 접수한다.권경민 대전시 기업지원국장은 “상반기 지원 상황을 분석해 더 많은 기업이 유리한 조건으로 자금을 이용할 수 있도록 지원 규모 등을 확대했다”면서 “자금 소진 시 조기 마감될 수 있어 적극적인 참여가 요구된다”고 밝혔다.