유가 급등에 코스피·코스닥 주르륵…잇달아 매도 사이드카

외국인 1.8조·기관 1.1조 순매도…삼전·닉스 7%대 하락

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24일 중동 긴장 고조에 국제 유가가 급등하면서 국내 주가 지수도 급락하고 있다.

세줄 요약 중동 긴장 고조로 국제 유가가 급등하자 국내 증시가 크게 흔들렸다. 코스피는 5% 넘게 밀렸고 코스닥도 4%대 하락했으며, 양 시장에서 매도 사이드카가 잇달아 발동했다. 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하락을 키웠다. 중동 긴장 고조, 국제 유가 급등

코스피·코스닥 동반 급락, 사이드카 발동

외국인·기관 매도, 개인 순매수

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한국거래소에 따르면 오전 11시 50분 기준 코스피는 전 거래일 대비 411.72포인트(5.80%) 하락한 6685.17이다.지수는 전장보다 96.11 포인트(1.35%) 내린 7000.78로 출발한 뒤 하락 폭이 확대해 오전 11시 23분께 매도 사이드카가 발동됐다.나흘 연속 유가증권에서 순매수했던 외국인 투자자가 이날은 1조 7519억원 순매도 중이고 기관도 1조 877억원 매도 우위다.개인이 홀로 2조 8105억원 순매수 중이지만 지수를 반등시키기에는 역부족이다.중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 국제 유가가 급등하며 다시금 금리에 대한 우려가 불거지자 지수도 힘을 내지 못하는 모습이다.이에 ‘코스피 대장주’ 삼성전자(-7.59%)와 SK하이닉스(-7.19%)가 7%대 하락 중이다.같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 37.59포인트(4.76%) 내린 752.69다.급락세에 오전 11시 47분께 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다.코스닥 시장에서 개인이 3899억원 순매수 중이지만 외국인과 기관은 각각 1757억원, 2138억원 순매도 중이다.