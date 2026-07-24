에듀플렉스, ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’ 선정

세줄 요약 에듀플렉스가 ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’에 선정됐다. 자기주도학습 시스템과 표준화된 운영 체계, 개설 전후 본사 지원이 높은 평가를 받았다. 전국 200여 개 지점을 기반으로 학습 관리와 가맹점 상생을 강화하고 있다. 매경 100대 프랜차이즈 선정, 브랜드 경쟁력 입증

자기주도학습 시스템과 표준화 운영 체계 강화

개설 전후 본사 지원으로 가맹점 운영력 제고

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자기주도학습 전문 교육 브랜드 에듀플렉스가 ‘2026 매경 100대 프랜차이즈’에 선정됐다고 밝혔다.‘매경 100대 프랜차이즈’는 매일경제신문사가 국내 프랜차이즈 브랜드를 대상으로 업종 대표성과 브랜드 경쟁력, 가맹본부 운영 역량, 가맹점 상생, 고객 만족도 등을 종합 평가해 우수 브랜드를 선정하는 제도다. 에듀플렉스는 지난 2019년 이후 꾸준히 선정 대상에 이름을 올려 왔다.2004년 설립된 에듀플렉스는 학생 스스로 공부하는 힘을 기르는 자기주도학습 시스템을 구축해 왔다. 학생 개개인의 학습 성향과 습관을 분석한 뒤 학습 계획 수립부터 실행 점검, 학습법 코칭, 개별 수업, 진로 상담으로 이어지는 학습 매니지먼트 프로그램을 제공하고 있다.또한 전국 지점에서 일정한 교육 서비스를 제공할 수 있도록 운영 체계를 표준화했다. 자체 개발한 학습유형검사와 맞춤형 로드맵, 전용 학습 도구를 활용해 학생별 관리를 제공하며, 각 지점은 검증된 프로그램과 매뉴얼을 활용해 교육 서비스를 운영한다.가맹점 정착을 위한 본사 지원 체계도 운영 중이다. 개설 전 단계에서는 상권 분석, 입지 검토, 원장 및 직원 교육, 매니저 채용, 지역 마케팅 등을 지원하며, 개설 이후에는 담당 슈퍼바이저를 통해 운영 점검과 회원 유치, 등록 상담, 재원생 관리를 돕는다.이와 함께 본사 차원에서 시즌별 프로그램과 학습 관리 콘텐츠, 홍보 자료 등을 지속 개발·보급해 각 지점이 학생 상담과 학습 관리 등 교육 서비스 품질에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.에듀플렉스 관계자는 “이번 선정은 지난 22년 동안 학생의 실질적인 성장을 돕는 교육 프로그램을 꾸준히 연구하고, 전국 가맹점과 함께 교육 서비스의 완성도를 높여 온 노력이 인정받은 결과”라며 “교육 환경이 빠르게 변화할수록 학생별 학습 상태를 정확히 진단하고 계획부터 실행까지 관리하는 자기주도학습의 중요성은 더욱 커질 것”이라고 말했다.이어 “앞으로도 가맹점이 지역을 대표하는 교육기관으로 자리매김할 수 있도록 프로그램 연구개발과 교육, 마케팅, 운영 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “학생과 학부모, 가맹점주 모두에게 신뢰받는 자기주도학습 전문 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편 에듀플렉스는 현재 전국 200여 개 지점을 운영하고 있으며, 변화하는 교육 및 입시 환경에 맞춰 학습 관리 프로그램을 지속적으로 고도화하는 동시에 가맹점과의 협력을 바탕으로 지속 가능한 교육 프랜차이즈 모델을 확대해 나갈 방침이다.