사천 파크노르디아, 한양아이클래스파크힐 1단지 9월 착공 목표로 후속 절차 진행

세줄 요약 사천 한양아이클래스파크힐 시행사 파크노르디아가 1단지 9월 착공을 목표로 후속 절차를 이어가고 있다. 사업 설명회에서 예비 임차인들의 관심을 확인했고, 시공사는 금융기관과 HUG 보증서 발급을 위한 담보 해제 방안을 협의했다. 선납금 납부 여부가 향후 일정의 변수로 꼽힌다. 1단지 9월 착공 목표로 후속 절차 진행

사업 설명회 통해 예비 임차인 관심 확인

금융기관·HUG 보증 관련 담보 해제 협의

이미지 확대 관광농원 조감도, 파크노르디아 제공 닫기 이미지 확대 보기 관광농원 조감도, 파크노르디아 제공

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사천 한양아이클래스파크힐 시행사 파크노르디아가 1단지 9월 착공을 목표로 사업 추진 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.시행사 측은 지난 6월 29일 사천체육관에서 사업 설명회를 열고 예비 임차인들을 대상으로 사업 현황과 향후 추진 방향을 설명했다. 설명회에서는 예비 임차인들의 질의응답이 이어졌으며, 파크노르디아 측은 이를 통해 사업 진행 상황과 입주 관련 관심을 확인했다고 설명했다.이후 착공을 위한 금융 및 보증 관련 협의도 진행됐다. 시공사 한양산업개발은 지난 7월 14일 사업 부지 담보 설정 금융기관 단체와의 회의에 참석해 HUG 보증서 발급을 위한 담보 설정 해제 방안 등을 논의했다. 한양산업개발은 해당 자리에서 연대보증 계획과 9월 착공 추진 일정을 설명한 것으로 전해졌다.시행사 측에 따르면 사업 부지 담보 설정 금융 주관사와 대주단은 사업 설명회 영상과 시공사의 보증 및 변제 확약 내용을 검토했으며, HUG 보증서 발급 절차가 진행될 수 있도록 사업 부지 담보 설정 해제와 관련한 협의를 진행했다. 이에 따라 시행사 측은 9월 착공을 목표로 관련 절차를 이어간다는 입장이다.다만 예비 임차인들의 선납금 납부 여부는 향후 착공 일정에 영향을 미칠 변수로 꼽힌다. 시공사 관계자는 “6월 29일 사업 설명회를 통해 입주 의지는 확인됐지만, 7월 31일까지 실질적인 실행이 뒷받침돼야 한다”고 밝혔다. 시행사 측에 따르면 여기서 말하는 실질적인 실행은 예비 임차인들이 시공사와 금융기관이 요청한 최소 선납금을 납부하는 것을 의미한다.사천 한양아이클래스파크힐은 주거 시설과 함께 다양한 부대 시설 계획도 제시하고 있다. 사업 외 부지에는 관광 농원과 인도어 골프 연습장, 스마트 사우나 등을 계획하고 있으며, 바다와 사천읍 전경, 맑은 날 지리산 천왕봉까지 조망할 수 있는 전망대 조성도 추진하고 있다고 시행사 측은 밝혔다.아울러 파크노르디아는 헬스케어힐링지원센터 설립도 계획하고 있다고 설명했다. 또 입주 시점에 어르신 승하차 편의성을 고려한 차량으로 기아자동차 스포티지 3대를 기증할 계획이라고 밝혔다.