호르무즈 이어 홍해까지?…브렌트유 7% 상승, 두달 만에 100달러 돌파

5일 연속 유가 상승…후티, 홍해서 사우디 유조선 공격

이미지 확대 24일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 국제 유가가 표시돼있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 국제 유가가 표시돼있다. 연합뉴스

세줄 요약 중동 지역 긴장이 커지며 국제유가 기준인 브렌트유가 약 두 달 만에 배럴당 100달러를 돌파했다. 사우디 유조선 피격과 트럼프 대통령의 대이란 군사공격 시사로 공급망 불안이 확산됐고, WTI도 함께 급등했다. 브렌트유 100달러 돌파, 두 달 만의 급등

사우디 유조선 피격과 대이란 공격 시사

호르무즈·홍해 봉쇄 우려로 공급 불안 확대

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중동 지역의 긴장이 23일(현지시간) 고조되면서 국제유가의 기준인 브렌트유의 종가가 약 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘겼다.이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.69달러로 전장보다 7.04% 급등했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 92.19달러로 전장보다 6.17 올랐다.두 유종 모두 5거래일 연속 상승세를 이어갔다. 브렌트유는 5월 22일 이후, WTI는 6월 4일 이후 가장 높은 수준이다.이날 유가 급등은 사우디아라비아 유조선이 피격됐다는 소식과 함께 도널드 트럼프 미국 대통령이 예멘의 친이란 반군 후티와 이란에 대한 대규모 군사 공격 가능성을 시사한 영향으로 풀이된다.앞서 홍해 해상 봉쇄를 선언했던 후티는 이날 홍해의 핵심 관문인 바브엘만데브 해협을 지나려던 사우디 유조선 두 척을 공격했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 언론 인터뷰에서 이란을 상대로 한 ‘대규모 공격’을 검토하고 있다고 말했다. 그는 “(공격) 결정을 내리기 직전”이라며 “우리는 모든 준비를 마쳤다”고 했다.미국과 이란의 무력 충돌로 호르무즈 해협의 통항이 사실상 중단된 상황에서, 바브엘만데브 해협까지 봉쇄될 경우 중동산 원유 공급망에 심각한 타격을 입을 것이라는 우려가 커지고 있다.시장 전문가들은 두 해협을 지나는 원유 공급량이 전 세계의 약 25%를 차지하는 것으로 추산한다. 골드만삭스는 보고서에서 바브엘만데브 해협의 차질이 계속될 경우 4분기 브렌트유는 배럴당 120달러를 넘어서고, 내년 평균 100달러를 기록할 수 있다고 전망했다.