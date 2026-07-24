휴럼 아임요, 우베·그릭/저당요거트·공주밤 신제품 출시

세줄 요약 휴럼의 카페 원재료 브랜드 아임요가 우베 파우더, 요거에스 그릭, 요거에스 저당, 공주밤 베이스 등 신제품 4종을 출시했다. 비주얼 메뉴와 저당·고단백 디저트, 로컬 시즌 메뉴 수요에 맞춰 카페와 프랜차이즈의 메뉴 개발을 돕는 B2B 원료를 강화했다. 아임요, 카페 트렌드 맞춘 신제품 4종 출시

우베·그릭·저당요거트·공주밤 원료 확대

B2B 전용으로 메뉴 개발 편의성 강화

이미지 확대 (사진=아임요 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=아임요 제공)

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휴럼의 카페 원재료 브랜드 아임요(I‘myo)가 국내외 카페 시장의 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 신제품 4종을 출시하며 B2B 카페 원료 라인업을 확대한다.최근 카페 시장은 단순한 음료 판매를 넘어 SNS 인증이 가능한 비주얼 메뉴, 건강을 고려한 저당·고단백 디저트, 지역 특산물을 활용한 시즌 메뉴 등이 새로운 경쟁력으로 떠오르고 있다. 아울러 K-카페 문화가 해외에서도 주목받으며 국내에서 개발된 프리미엄 음료 원료에 대한 수요도 이어지고 있다.이에 아임요는 이러한 시장 흐름을 반영해 ▲우베 파우더 ▲요거에스 그릭 ▲요거에스 저당 ▲공주밤 베이스 등 총 4종의 신제품을 선보이며, 카페 운영자들이 보다 쉽고 빠르게 트렌디한 메뉴를 개발할 수 있도록 지원한다.이번 신제품 중 ‘우베 파우더’는 필리핀과 동남아시아의 대표 식재료인 보라색 참마 ‘우베(Ube)’의 풍미와 색감을 구현한 제품이다. 최근 글로벌 디저트 시장에서 우베를 활용한 음료·디저트가 주목받는 가운데, 국내 카페에서도 별도의 원물 수급 없이 손쉽게 우베 라떼, 프라페, 디저트 등을 구현할 수 있어 차별화된 시그니처 메뉴 개발이 가능하다. 특히 선명한 보라색은 SNS 인증 메뉴로도 활용도가 높다.‘요거에스 그릭’은 진한 그릭요거트 특유의 풍미와 높은 농도를 구현한 제품으로, 국내 그릭요거트 시장 성장에 맞춰 출시됐다. 별도의 제조 공정 없이 간편하게 그릭요거트 음료·디저트 메뉴를 만들 수 있어 카페 운영 효율성을 높였으며, 다양한 베이커리·디저트 메뉴에도 폭넓게 활용할 수 있다.‘요거에스 저당’은 당류 대신 알룰로스를 사용해 맛은 유지하면서 당 함량은 낮춘 제품이다. 최근 저당 음료와 헬시푸드에 대한 소비자 수요가 이어지는 가운데, 당 부담을 줄인 요거트 음료를 비롯해 다양한 메뉴 개발에 활용할 수 있도록 설계됐다.함께 출시된 ‘공주밤 베이스’는 국산 공주밤과 밤향을 활용해 깊은 풍미를 구현한 제품으로, 로컬 원물을 활용한 시즌 메뉴 개발에 적합하다. 특히 가을·겨울 시즌 라떼, 프라페, 디저트 등 다양한 메뉴를 간편하게 구현할 수 있어 계절 한정 메뉴 경쟁력을 높일 수 있다.이번 신제품은 모두 카페 운영자가 복잡한 제조 과정 없이 손쉽게 시즌 메뉴를 개발할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 음료뿐 아니라 디저트와 베이커리까지 다양하게 활용 가능하며, 개인 카페는 물론 프랜차이즈에서도 적용하기 쉬운 B2B 전용 원료로 개발됐다.또한 저당, 그릭요거트, 로컬 식재료, 글로벌 디저트 등 최근 소비 트렌드를 반영한 제품군을 지속적으로 확대해 카페 운영자들이 빠르게 변화하는 시장에 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.㈜휴럼 관계자는 “최근 카페 시장은 건강과 차별화된 경험을 동시에 원하는 소비자가 늘면서 메뉴 개발 속도와 트렌드 대응력이 중요한 경쟁력이 되고 있다”며 “아임요는 국내 소비 트렌드는 물론 글로벌 카페 시장의 흐름까지 반영한 원료를 지속적으로 선보여 카페와 프랜차이즈의 메뉴 경쟁력을 높이는 파트너가 될 것”이라고 말했다.한편 아임요는 카페와 프랜차이즈를 위한 음료 베이스, 요거트, 파우더, 시럽 등 다양한 B2B 전용 원료를 공급하고 있으며, 호주, 미국, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 캄보디아, 홍콩, 일본, 모잠비크 등 글로벌 시장에도 제품을 수출하며 K-카페 원료 브랜드로 입지를 넓히고 있다. 현지 바이어와 카페 운영자들로부터 품질과 활용성을 인정받으며 경쟁력을 강화하고 있으며, 앞으로도 국내외 카페 트렌드를 반영한 신제품을 지속적으로 선보여 글로벌 B2B 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.