한화 건설부문, 현장 안전캐릭터 ‘한수호’ 공개

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㈜한화 건설부문이 건설현장 안전문화를 확산하고 근로자들과의 친근한 소통을 위해 자체 기획한 안전캐릭터 ‘한수호’를 공개했다고 24일 밝혔다.‘한수호’는 안전모와 안전대 등 필수 장비를 착용한 근로자 모습을 형상화한 캐릭터로 임직원 공모와 투표를 거쳐 선정됐다. 이름은 ‘현장의 위험으로부터 수호한다’는 뜻을 담고 있다.㈜한화 건설부문은 앞으로 현장 안전시설물, 안내판, 교육자료, 캠페인 콘텐츠 등에 ‘한수호’를 순차적으로 적용해 근로자들의 자발적인 안전수칙 준수와 소통을 이끌어갈 계획이다.김우석 대표이사는 “안전은 현장 구성원 모두가 일상에서 실천할 때 문화로 자리 잡을 수 있다”며 “‘한수호’가 안전 실천을 이끄는 친근한 매개체가 되길 기대한다”고 밝혔다.