총수 친족, 독립했다 복귀 땐 관련자 재지정… LS ‘핀셋 규제’

공정거래법 시행령 개정 예고

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세줄 요약 공정위가 LS그룹 사례로 드러난 규제 공백을 메우기 위해 친족독립경영 제도를 손봤다. 독립했다가 그룹으로 돌아온 총수 친족을 다시 관련자로 지정하고, 2021년 이전 사례도 소급해 취소할 수 있게 했다. CVC의 우회 투자와 SPC를 통한 채무보증도 함께 차단했다. LS 사례로 드러난 친족독립경영 규제 공백 보완

복귀 친족 재지정·소급 취소로 사익편취 차단

CVC 우회 투자와 SPC 채무보증도 금지

2026-07-24 6면

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계열 분리로 독립 경영을 하다 원래 그룹으로 돌아온 총수의 친족에 대한 규제가 강화된다. ‘사익편취 규제’의 사각지대에 있던 LS그룹에 대해 공정거래위원회가 ‘핀셋’ 규제에 나선 것이다.공정위는 23일 친족독립경영 제도를 개선하는 내용의 공정거래법 시행령 개정안을 오는 9월 1일까지 입법예고한다고 밝혔다.친족독립경영은 총수(동일인)의 친족이 독립적으로 경영한다고 인정되는 회사를 동일인의 기업집단에서 제외하고 해당 친족도 동일인의 특수관계인(동일인 관련자)에서 제외하는 제도다. 독립 경영을 인정받은 친족과 회사는 일감 몰아주기·내부 거래 등 사익편취의 규제 대상에서 벗어난다. 그런데 독립 경영을 인정받은 회사가 동일인의 기업집단 안으로 돌아오면 해당 친족이 기존 특수관계인으로 재편입되지 않는 문제가 발생했다. ﻿계열 분리로 규제의 사슬에서 벗어난 친족이 그룹 내로 복귀하면 특수관계인이 아닌 단순 임원 신분이 돼 친족으로서 사익편취 등 규제를 받지 않게 되는 것이다.이런 규제 공백은 LS그룹 사례로 알려지게 됐다. LS그룹의 동일인 구자은 회장의 4촌 구자철 예스코홀딩스 이사회 의장은 2004년 친족 분리를 승인받아 LS그룹에서 제외됐다. 이후 2009년 구 의장의 회사가 LS그룹에 다시 편입됐지만, 친족 분리 뒤 3년의 취소 기간이 지났다는 이유로 구 의장은 동일인 관련자가 아닌 임원으로 분류됐고 구 의장의 회사도 사익편취 규제 대상에 포함되지 않았다.이에 공정위는 재지정 규정이 시행된 2021년 12월 이전에 특수관계인에서 제외된 친족이더라도 동일인 기업의 임원으로 재직하고 있으면 기존 ‘특수관계인 제외 결정’을 취소할 수 있도록 하는 개정안을 마련했다. 소급 적용 금지에 따른 규제 회피 가능성을 차단한 것이다. 공정위 관계자는 “현재 이런 사례가 LS가 유일하다”고 말했다.아울러 공정위는 일반지주회사 소속 기업형 벤처캐피털(CVC)이 동일인이 출자한 회사에 편법 투자하는 행위를 차단하는 내용도 개정안에 담았다. 현행 공정거래법은 CVC가 동일인·친족 출자 회사나 계열회사에 투자하는 것을 금지하고 있다. 하지만 CVC가 외부 펀드에 출자한 뒤 해당 펀드가 총수·친족 출자 회사나 계열회사에 투자해 규제를 우회할 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 이에 공정위는 CVC가 투자 금지 대상 회사에 대한 투자를 주된 목적으로 하는 펀드에 출자하는 행위를 탈법 행위로 규정해 CVC가 총수의 지배력 확장 수단으로 악용되는 것을 원천 차단했다.이와 함께 상호출자제한기업집단(상출집단) 소속 회사들이 특수목적법인(SPC)을 매개로 하는 채무 보증을 하는 행위를 금지하는 내용도 포함했다. 현행 공정거래법상 상출집단 소속 회사는 금융기관의 여신과 관련해 국내 계열회사에 대한 채무 보증을 할 수 없게 돼 있다. 그런데 SPC가 금융기관으로부터 조달한 자금을 상출집단 소속 회사에 대출해 주고, 다른 계열회사가 SPC의 금융기관 채무 인수를 약정하면 채무 보증과 같은 효과가 있음에도 법적으로 금지할 수 없다는 점이 문제가 됐다.