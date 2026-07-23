닻 올린 ‘美 마스가 전진기지’ 한미 조선협력센터…“1500억 달러 신속 투자”

워싱턴DC에 KUSPC 개소… 한미 MOU 15건 체결

이미지 확대 경제협력 ‘키’된 한국 조선…현지건조 등 마스가 본격 가동 지난해 12월 25일(현지시간) 열린 한미 정상회담에서 한국 조선업이 양국 경제협력의 ‘키’로 다시 한번 강조되면서 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’ 가동이 본격화하고 있다. 국내 ‘빅3’ 조선업체(HD현대·한화오션·삼성중공업)는 현지 조선소 인수 및 공동 건조, 유지·보수·정비(MRO), 기술 지원, 인력 양성 등 전방위적 지원 프로젝트를 속속 발표하며 마스가 실행속도를 높이고 있다. 사진은 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소. 한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 경제협력 ‘키’된 한국 조선…현지건조 등 마스가 본격 가동 지난해 12월 25일(현지시간) 열린 한미 정상회담에서 한국 조선업이 양국 경제협력의 ‘키’로 다시 한번 강조되면서 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’ 가동이 본격화하고 있다. 국내 ‘빅3’ 조선업체(HD현대·한화오션·삼성중공업)는 현지 조선소 인수 및 공동 건조, 유지·보수·정비(MRO), 기술 지원, 인력 양성 등 전방위적 지원 프로젝트를 속속 발표하며 마스가 실행속도를 높이고 있다. 사진은 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소. 한화오션 제공

이미지 확대 출국 전 질문에 답하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 23일 미국 워싱턴에서 열리는 한미 조선협력센터 개소식에 참석하기 위해 22일 인천국제공항을 통해 출국하며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출국 전 질문에 답하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 23일 미국 워싱턴에서 열리는 한미 조선협력센터 개소식에 참석하기 위해 22일 인천국제공항을 통해 출국하며 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 하워드 러트닉(오른쪽) 미 상무부 장관이 지난해 12월 2일 백악관에서 열린 내각회의에서 발언하고 있다. 러트닉 장관은 한국과 일본의 미국 7500억 달러 투자처에 대해 “원자력으로 시작할 것”이라고 말했다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 하워드 러트닉(오른쪽) 미 상무부 장관이 지난해 12월 2일 백악관에서 열린 내각회의에서 발언하고 있다. 러트닉 장관은 한국과 일본의 미국 7500억 달러 투자처에 대해 “원자력으로 시작할 것”이라고 말했다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 한화오션 거제사업장 전경. 조선업 회복세가 지역 청년 일자리 창출과 정착으로 이어질 수 있도록 최근 거제시, 거제대학교, 거제공업고등학교, 한화오션은 ‘지역 청년 인재 육성·채용 협약’을 체결했다. 협약에 따라 한화오션은 내년부터 두 학교 졸업예정자를 매년 각각 10명씩 정규직으로 채용할 예정이다. 2026.7.20. 한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화오션 거제사업장 전경. 조선업 회복세가 지역 청년 일자리 창출과 정착으로 이어질 수 있도록 최근 거제시, 거제대학교, 거제공업고등학교, 한화오션은 ‘지역 청년 인재 육성·채용 협약’을 체결했다. 협약에 따라 한화오션은 내년부터 두 학교 졸업예정자를 매년 각각 10명씩 정규직으로 채용할 예정이다. 2026.7.20. 한화오션 제공

이미지 확대 삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성중공업이 건조한 LNG운반선. 삼성중공업 제공

이미지 확대 지난 12일 울산 HD 현대중공업에서 용접 중인 ‘레일형 인공지능 로봇’. 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일 울산 HD 현대중공업에서 용접 중인 ‘레일형 인공지능 로봇’. 공동취재

세줄 요약 한국과 미국이 워싱턴DC에 한미 조선협력센터를 열고 마스가 프로젝트를 본격 가동했다. 5년간 1200억원 규모 공동연구와 15건 MOU로 공급망 강화, 인재양성, 기술개발을 추진하고, 1500억 달러 투자와 통상 협상 지렛대 역할도 기대했다. 워싱턴DC 한미 조선협력센터 개소, 마스가 출범

5년간 1200억원 공동연구, 15건 MOU 체결

공급망 강화·인재양성·통상 협상 지렛대 기대

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한국과 미국이 워싱턴DC에 ‘한미 조선협력센터’(KUSPC)를 열고 ‘마스가’(미국 조선업 재건) 프로젝트의 본격 출범을 알렸다. KUSPC는 앞으로 5년간 1200억원 규모의 조선 분야 한미 공동 연구사업을 진행한다. ‘무역법 301조’ 관세 문제를 비롯해 미국과의 통상 현안을 유리하게 이끌 지렛대가 될 것으로 기대된다.산업통상부에 따르면 한미 양국은 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워호텔에서 KUSPC 개소식을 열고 양국 조선산업 동반 성장, 공급망 협력, 인력 양성, 공동 기술 개발 등 4개 분야에서 총 15건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 지난 5월 양국이 ‘한미 조선협력 파트너십 이니셔티브’에 관한 MOU를 체결하고 센터 설립에 합의한 지 두 달 만이다. 이날 개소식에는 김정관 산업부 장관과 하워드 러트닉 미 상무부 장관 등 양국 정부와 의회, 기업 주요 인사 130여명이 참석했다.김 장관은 환영사에서 “KUSPC는 전 세계 유례가 없는 조선 분야 협력 플랫폼으로 미국 조선업 재건을 돕겠다는 한국의 굳은 의지와 약속의 상징”이라며 “한국 정부의 지원을 바탕으로 한국의 우수한 조선 기술이 미국 해안 벨트 곳곳에 뿌리내리는 거점이 될 것”이라고 강조했다. 이어 “1500억 달러(약 220조원)에 이르는 조선 협력 투자도 빠르게 진행할 것”이라고 덧붙였다.KUSPC는 마스가 프로젝트 성공을 위한 미국 현지 핵심 거점이다. 미국 조선소 생산성 컨설팅, 인력 양성 사업 등 자체 프로그램을 운영한다. 국내 생산 분야 퇴직 인력과 전문가를 활용해 공정 효율화, 오작동, 품질 관리 등 미국 현지 조선소의 생산 공정 개선을 지원해준다. 인력 양성은 조선업 생산 전문가가 미국 현지에 파견돼 용접·도장, 안전·품질 관리 등 미국 조선기술 훈련기관 강사들을 재교육한다. 연구 개발, 기술 교류, 직접 투자 등 양국 기업 간의 협력 프로젝트도 촉진한다. 사업 기간은 올해부터 2028년까지 2년간이며, 사업비는 총 199억 3200만원 배정됐다.한국 조선 기업과 미국 파트너사 간 공급망 연계도 대폭 강화한다. HD현대중공업·한화오션·삼성중공업 등 조선 3사와 조선협회, 선박해양플랜트연구소 등 6개 기업·기관은 팀 코리아를 구축해 미 조선소 현대화 지원과 기자재 등 산업 생태계 구축에 나선다. HD한국조선해양은 지멘스 인더스트리와 차세대 설계·생산 분야 디지털 솔루션을 공동 구축한다. HD현대삼호는 미국 타코마항을 운영하는 워싱턴 유나이티드 터미널과 최신 항만크레인 4기 공급 계약을 체결했다.최근 미국 해상 미사일 시험 계측선(MRIV)을 수주한 한화 필리조선소는 펜실베이니아주 델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지에 조선 기술 교육을 지원하고 교육생의 현장 실습과 채용을 연계한다. 삼성중공업은 미국 비고어 마린 그룹과 첨단 인프라를 갖춘 인력 양성 센터를 공동 설립한다.산업부가 5년간 1200억원을 투입하는 한미 공동연구 사업을 위해 이날 한국(7개)과 미국(9개)의 총 16개 기관·기업은 공동연구협약을 체결했다. 한국의 선박 생산 역량과 미국의 첨단 인공지능(AI)·로봇 원천 기술을 결합해 선박 설계 최적화와 알루미늄 자율용접, 대형블록 도장 자동화, 자율운항 등 8개 과제를 수행할 예정이다.양국 기업 간 다양한 공동연구도 진행된다. 삼성중공업은 군사용 무인함정 개발 스타트업인 미 사로닉 테크놀로지와 무인수상정 공동개발을, 콘래드 조선소·미국조선협회(ABS)와는 액화천연가스(LNG) 벙커링선 설계·건조·기술인증 등에 협력하기로 했다. 한화오션은 미 해군 함정 설계 전문기업인 깁스 앤 콕스와 글로벌 고속수송함(GFS) 공동 설계에 나선다. HD한국조선해양은 ABS 산하 엔지니어링·기술자문 회사(ABSG 컨설팅)과 차세대 자율운항선박 운용 플랫폼 개발과 시험·검증을 함께 추진한다.이종건 신임 KUSPC 센터장은 “1500억 달러 규모의 대미 투자가 실제 성과로 이어지도록 뒷받침해 미국 조선업의 근본적인 경쟁력 회복을 함께 만들겠다”고 말했다.한편, 김 장관은 무역법 122조에 따른 10% 글로벌 관세가 만료된 이후 미국이 부과할 무역법 301조 관세와 관련해 러트닉 장관과 별도로 만나 한국의 입장을 설명한다. 한국 정부는 관세율이 기존 한미 무역 합의로 결정된 ‘15%’를 넘지 않길 바라고 있다.