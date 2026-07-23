조윈-바로나코스메틱, 남성 건강 예방 솔루션 개발 업무협약 체결

세줄 요약 조윈이 바로나코스메틱과 남성 건강 예방 솔루션 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 전립선 건강관리 패키지, 통증 관리 크림, 특허 플랫폼 헬스인슈를 결합해 구독형 예방 헬스케어 모델을 구축하고, 중장년 남성 시장과 보험 연계 사업까지 확대할 계획이다. 남성 전립선 예방 패키지 공동 개발

헬스인슈 접목한 구독형 관리 서비스

통증 관리 크림 결합한 예방 모델

이미지 확대 좌 ㈜조윈 유석호 대표이사, 우 ㈜바로나코스메틱 안정자 회장 닫기 이미지 확대 보기 좌 ㈜조윈 유석호 대표이사, 우 ㈜바로나코스메틱 안정자 회장

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헬스케어 기업 조윈(대표 유석호)이 천연 원료 기반 기능성 제품 개발 기업 바로나코스메틱(대표 안정자)과 남성 건강 예방 솔루션 공동 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.바로나코스메틱(baronacosmetic⁠)은 천연 유래 원료와 발효·추출 기술을 바탕으로 남성 케어 제품 및 바디케어 제품을 자체 기술력으로 생산해 온 기업이다.양사는 이번 협약을 통해 ▲남성 전립선 건강 예방 패키지 공동 개발 ▲통증 관리용 크림을 활용한 건강관리 솔루션 개발 ▲조윈의 특허 기반 예방 플랫폼 ‘헬스인슈(HealthInsu)’ 적용 등을 공동 추진하기로 했다.특히 양사는 중장년 남성들이 가장 관심을 갖는 전립선 건강을 중심으로 복용 제품과 외용 제품을 하나의 패키지로 구성해 예방 중심의 새로운 헬스케어 모델을 구축한다는 계획이다.여기에 조윈이 보유한 예방 헬스케어 플랫폼인 ‘헬스인슈’를 접목해 소비자가 지속적으로 건강관리를 실천할 수 있는 구독형 예방 서비스 모델도 함께 개발할 예정이다.헬스인슈는 예방 중심의 건강관리 서비스를 기반으로 건강 데이터를 축적하고, 건강관리 프로그램과 다양한 예방 솔루션을 연계하는 조윈의 특허 플랫폼으로, 향후 여러 보험사와의 협력 모델까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다.또한 양사는 통증 관리 제품 분야에서도 협력을 확대한다. 바로나의 천연 원료 기반 마사지 크림과 조윈의 예방의학 플랫폼을 결합해 근골격계 건강관리와 삶의 질 향상을 위한 새로운 예방 솔루션을 공동 개발할 계획이다.조윈 유석호 대표는 “의료는 치료 중심에서 예방 중심으로 빠르게 변화하고 있다”며 “이번 협약은 단순한 제품 공동 개발이 아니라 남성 건강관리의 새로운 표준을 만드는 출발점이 될 것”이라고 말했다.이어 “전립선 건강은 중장년 남성의 삶의 질을 결정하는 중요한 요소인 만큼 예방과 지속적인 관리가 무엇보다 중요하다”며 “조윈의 예방 플랫폼과 바로나의 우수한 제품 개발 기술을 결합해 글로벌 남성 건강 시장을 선도하는 혁신 모델을 만들겠다”고 밝혔다.바로나코스메틱 안정자 대표는 “바로나가 축적해 온 천연 원료 기술과 조윈의 예방의학 플랫폼이 만나 소비자들에게 보다 차별화된 건강관리 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “국내는 물론 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 남성 건강 브랜드를 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.양사는 향후 전립선 건강 패키지를 시작으로 남성 활력, 순환 건강, 근골격계 건강관리 등 다양한 예방 제품군을 공동 개발하고, 국내외 시장 진출과 보험·헬스케어 산업을 연계한 새로운 비즈니스 모델도 함께 추진할 계획이다.