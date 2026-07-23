제주국제크루즈포럼 개막… 아시아 최고 기항지엔 부산·최고 모항상엔 상하이 선정

제주, ‘아시아 크루즈 4.0’ 선언… 15개국 700명 제주 집결

위성곤 지사 “제주, 동북아 크루즈 허브 도약”

AI·데이터 기반 ‘연결된 생태계’ 구축 논의

올해 348항차 예정… 크루즈 관광객 80만명 전망

남재헌 해양수산부 차관 “연말 160만명을 넘어설 것”

이미지 확대 제주도는 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 해양수산부와 공동으로 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’ 개막식에서 위성곤 제주지사, 남재헌 해양수산부 차관 등 크루즈 관계자들과 각계 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 해양수산부와 공동으로 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’ 개막식에서 위성곤 제주지사, 남재헌 해양수산부 차관 등 크루즈 관계자들과 각계 인사들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 위성곤 제주지사가 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 해양수산부와 공동으로 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’ 개막식에서 개회사를 하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 위성곤 제주지사가 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 해양수산부와 공동으로 열린 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’ 개막식에서 개회사를 하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 올리비에로 모렐리 MSC크루즈 한국·일본·동남아 사업부 사장이 ‘아시아 크루즈 넥서스(Asia Cruise Nexus)’를 주제로 발표하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 올리비에로 모렐리 MSC크루즈 한국·일본·동남아 사업부 사장이 ‘아시아 크루즈 넥서스(Asia Cruise Nexus)’를 주제로 발표하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주국제크루즈포럼이 개막해 제주가 크루즈 4.0 시대를 선언했다. 15개국 700여명의 선사·항만 관계자들이 모여 AI와 데이터 기반의 협력 모델을 논의했다. 제주항·강정항 항차와 관광객도 크게 늘며 허브 도약 기대가 커졌다. 제주국제크루즈포럼 개막, 크루즈 4.0 선언

15개국 700여명 참석, AI·데이터 협력 논의

부산 최고 기항지, 상하이 최고 모항 선정

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제주가 아시아 크루즈 산업의 새로운 패러다임인 ‘크루즈 4.0’ 시대를 선언하며 동북아 크루즈 허브 도약에 본격 나섰다.제주도는 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 해양수산부와 공동으로 ‘제13회 제주국제크루즈포럼’을 개막했다. 오는 25일까지 열리는 이번 포럼에는 15개국 700여명의 글로벌 크루즈 선사와 항만 관계자, 전문가들이 참석해 아시아 크루즈 산업의 미래를 논의한다.올해 포럼의 주제는 ‘아시아 크루즈 4.0 : 경계를 넘어 하나로(Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as One)’다. 국가와 산업의 경계를 넘어 협력 중심의 아시아 크루즈 네트워크를 구축하고, AI와 데이터 기술을 접목한 새로운 성장 모델을 모색하는 데 초점이 맞춰졌다.위성곤 제주지사는 개회사를 통해 “아시아 크루즈 산업은 이동 중심의 1.0, 기항지 관광 중심의 2.0, 모항 중심의 3.0 시대를 거쳐 AI와 데이터 기술을 기반으로 관광과 문화, 기술이 하나의 생태계를 이루는 크루즈 4.0 시대로 진화하고 있다”고 밝혔다.이어 “아시아 크루즈 시장은 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하는 거대한 변곡점을 맞고 있다”며 “이 변화는 동북아 크루즈 중심축으로 도약할 수 있는 절호의 기회”라고 강조했다.위 지사는 “제주는 전국 최초로 크루즈 준모항 운영을 정례화하고 모항 기능을 강화하는 한편 신항 개발과 출입국 시스템 개선 등 인프라 확충에 속도를 내고 있다”며 “차별화된 경쟁력을 바탕으로 아시아 크루즈 허브를 실현해 나가겠다”고 말했다.실제 제주 크루즈 시장은 가파른 성장세를 보이고 있다. 올해는 제주항 137회, 강정항 211회 등 모두 348항차가 예정돼 있으며, 크루즈 관광객도 80만명을 넘어설 것으로 전망된다. 2023년 10만여명 수준이던 관광객은 3년 만에 7배 이상 증가하며 코로나19 이후 완연한 회복세를 넘어 성장 국면에 진입했다.남재헌 해양수산부 차관은 “올해 상반기 한국을 찾은 크루즈 관광객은 77만명으로 연말에는 160만명을 넘어설 것으로 기대된다”며 “크루즈 산업은 선사와 여행업계는 물론 출입국·세관·검역(CIQ), 관광, 교통, 쇼핑 등이 유기적으로 연결된 융복합 산업”이라고 말했다.이어 “정부는 관계기관과 지방자치단체 협력을 강화하고 항만시설 개선과 신속한 출입국 지원, 지역 맞춤형 관광상품 개발 등을 통해 크루즈 관광 경쟁력을 높여 나가겠다”며 “아시아 크루즈 산업도 경쟁보다 협력을 통해 공동의 미래를 설계해야 한다”고 강조했다.송영훈 제주도의회 의장도 “AI와 디지털 기술 발전으로 크루즈 산업은 단순한 해상운송을 넘어 거대한 연결 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “이번 포럼이 아시아 크루즈 산업의 공동 번영을 이끄는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.이날 기조연설에서는 올리비에로 모렐리 MSC크루즈 한국·일본·동남아 사업부 사장이 ‘아시아 크루즈 넥서스(Asia Cruise Nexus)’를 주제로 발표했다. 그는 “크루즈 산업의 미래 경쟁력은 AI를 활용한 맞춤형 서비스와 항만·선사·관광산업을 연결하는 통합 네트워크 구축에 달려 있다”며 “아시아는 경쟁을 넘어 하나의 생태계를 만들어야 한다”고 제언했다.포럼에서는 ‘아시아 크루즈 어워즈’도 열렸다. 최고 크루즈 선사엔 MSC크루즈가 선정됐으며 최고 크루즈선에 로열캐리비언의 ‘스펙트럼 오브 더 시즈’, 최고 모항상에 중국 상하이가 선정됐다. 이외에도 아시아 최고 기항지로 부산이 선정됐으며 아시아크루즈산업 특별공로상은 스타드림크루즈, 아도라크루즈가 공동수상했다.또 선사관·산업관·기항지관으로 구성된 전시관에는 50여 개 기관과 기업이 참여했으며, 도내 관광업계와 글로벌 선사를 연결하는 비즈니스 상담회, 문화공연, 크루즈 승선권 추첨 행사 등 다양한 프로그램도 함께 진행돼 산업 교류와 도민 참여를 확대했다.