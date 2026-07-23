[속보]코스닥 급등에 매수 사이드카 발동…코스닥·코스피 4%대↑

세줄 요약
- 코스닥 급등으로 매수 사이드카 발동
- 코스닥150 선물·지수 급등, 5분 정지
- 코스피·코스닥 모두 4%대 강세
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상승 출발한 코스피
23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 165.65 포인트(2.44%) 오른 6963.35에, 코스닥지수는 12.42 포인트(1.65%) 오른 763.51에 개장했다.
23일 코스닥지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 27분 10초 코스닥150 선물가격과 코스닥150지수가 급등하면서 프로그램 매수호가의 효력이 5분간 정지됐다.
발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 79.50 포인트(6.29%) 오른 상태였고, 코스닥150지수는 66.78 포인트(5.27%) 상승했다.
코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물이 기준가격 대비 6% 이상 오르고, 코스닥150지수도 직전 거래일 종가보다 3% 이상 상승한 상태가 1분 이상 이어질 경우 발동된다.
사이드카가 발동된 시점 기준 코스닥지수는 4.09%, 코스피지수는 4.21% 상승하며 강세를 이어갔다.
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