[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 약세에 혼조 출발…나스닥 0.57% 하락

세줄 요약 미국 뉴욕증시는 대형 기술주 약세 속에 혼조세를 보였다. 나스닥과 나스닥100은 0.5%대 하락했고, S&P500도 소폭 밀렸다. 다우는 보합권을 지켰고, 반도체지수는 상승해 업종별 차별화가 두드러졌다. 대형 기술주 약세로 뉴욕증시 혼조 출발

나스닥 0.57% 하락, 다우는 보합권 유지

반도체지수 상승과 VIX 하락으로 차별화

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22일(현지 시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주 전반의 약세 속에 혼조 흐름을 나타냈다. 나스닥 종합지수는 2만 5690.90으로 전일보다 146.30포인트(-0.57%) 하락했고, 나스닥100도 2만 8998.10으로 157.08포인트(-0.54%) 내렸다. 반면 다우존스는 5만 2218.58로 6.06포인트(-0.01%) 밀리는 데 그치며 보합권을 유지했고, S＆P500은 7498.96으로 10.24포인트(-0.14%) 하락했다.업종별로는 반도체 관련 종목의 차별화가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 1만 2410.67로 54.50포인트(0.44%) 상승해 주요 지수 가운데 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 다만 지수 전반으로는 대형 플랫폼과 소프트웨어 종목의 약세가 부담으로 작용했다. 시장의 공포지수로 불리는 VIX는 16.64로 0.41포인트(-2.40%) 하락해 투자 심리가 급격히 위축되지는 않은 모습이었다.나스닥 시가총액 상위 종목에서는 엔비디아가 212.06달러로 2.30% 오르며 강세를 주도했다. 브로드컴도 396.81달러로 2.67% 상승했고, AMD도 552.33달러로 1.45% 올랐다. ASML 홀딩 ADR 역시 강보합을 기록했다. 반면 애플은 325.89달러로 0.56% 하락했고, 마이크로소프트는 390.34달러로 1.86% 내렸다. 아마존닷컴은 1.09%, 알파벳 Class A는 1.46%, 알파벳 Class C는 1.24%, 메타는 2.58% 각각 하락했다. 테슬라도 1.30% 밀렸고, 스페이스X는 6.70% 급락했다.반도체 대형주 내부에서도 등락이 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR은 3.88% 하락했고, 인텔도 2.68% 내렸다. 마이크론 테크놀로지는 1.17%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.88%, 램 리서치는 0.84% 각각 하락했다. 이에 따라 반도체지수 상승에도 개별 종목별 차별화 장세가 두드러졌다.뉴욕증권거래소 상위 종목에서는 금융과 에너지, 방어주 일부가 상대적으로 선방했다. 제이피모간체이스는 348.21달러로 0.86% 상승했고, 뱅크오브아메리카는 0.65%, 모간스탠리는 0.97%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.97% 올랐다. 에너지주인 엑슨모빌 홀딩스는 1.81%, 셰브론은 1.00% 상승했다. 존슨앤드존슨도 2.00% 올랐고, 코카콜라와 P＆G도 각각 0.28%, 0.70% 상승했다.반면 대형 소비·헬스케어·결제주는 다소 부진했다. 일라이 릴리는 1.06% 하락했고, 비자는 0.67%, 마스터카드는 1.17%, 애브비는 1.09%, 유나이티드헬스 그룹은 1.16% 각각 내렸다. 버크셔 해서웨이 Class A와 Class B도 모두 약보합 또는 소폭 하락했고, 오라클 역시 0.95% 밀렸다.거래량 측면에서는 나스닥 시장의 활발한 매매가 두드러졌다. 나스닥 종합 거래량은 13억 2703만 8000주, S＆P500은 29억 8930만주, 다우존스는 4억 4910만 1000주를 기록했다. 개별 종목으로는 엔비디아가 1억 3546만 3042주로 활발한 거래를 보였고, 스페이스X 9086만 2057주, 인텔 7701만 8036주, 뱅크오브아메리카 5146만 9531주 등도 높은 거래량을 나타냈다.전반적으로 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500이 보합권에 머문 반면, 나스닥은 대형 기술주의 조정 영향으로 상대적으로 약한 흐름을 보였다. 다만 반도체지수 상승과 VIX 하락은 위험 회피 심리가 전면화되지는 않았음을 시사해 종목별 순환매 양상이 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]