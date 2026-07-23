‘서울 마지막 판자촌’ 강남 구룡마을, 최고 28층 공공주택 2120가구 공급

2027년 착공… 전용면적 31~59㎡

세줄 요약 서울시는 강남 구룡마을 공공주택사업을 조건부 가결해 최고 28층 규모의 2120가구 공급 계획을 확정했다. B2·M블록에 임대, 장기전세, 공공분양을 배치하고 자연 보존과 보행친화 설계를 반영해 2027년 착공, 2031년 준공을 추진한다. 구룡마을 공공주택 2120가구 공급 확정

B2·M블록에 임대·전세·분양 혼합 배치

자연 보존·보행친화 설계, 2027년 착공

2026-07-23 B4면

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서울의 마지막 판자촌으로 불리는 강남구 구룡마을에 최고 28층 규모 공공주택 2120가구가 들어선다.서울시는 전날 열린 제3차 공공주택통합심의위원회에서 ‘개포 구룡마을 공공주택건설사업’을 조건부 가결했다고 22일 밝혔다. 이번 심의로 구룡마을 도시개발구역 핵심인 B2블록(5만 2718㎡)과 M블록(1만 2901㎡) 공급 계획이 확정됐다.B2블록에는 지하 2층~지상 28층 규모로 통합공공임대 643가구와 장기전세주택인 미리내집 1177가구 등 1820가구가 들어선다. M블록에는 지하 2층~지상 15층 규모로 통합공공임대 115가구와 미리내집 165가구, 공공분양 20가구 등 300가구가 공급된다. 두 블록 모두 전용면적은 31~59㎡로 다양하게 구성한다.단지는 대모산과 구룡산으로 둘러싸인 입지 특성을 살려 자연환경을 최대한 보존하는 방식으로 조성된다. 고단열 설계와 신재생에너지를 적용하고, 근린공원과 커뮤니티 시설을 연계한 보행친화형 공간도 함께 만든다. 서울시는 2027년 착공, 2031년 준공을 목표로 사업을 추진한다.명노준 시 주택실장은 “주거환경을 획기적으로 개선하고 강남권에 양질의 주택을 공급해 시민 주거 안정에 기여하겠다”고 말했다.