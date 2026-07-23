호남 반도체·새만금 투자 ‘속도전’… 정부, 현대차·삼성과 릴레이 회의

교통시설·전북 기업 상생안 모색﻿

오늘 송현종 하이닉스 사장도 면담

세줄 요약 정부가 현대차·삼성과 잇달아 만나 새만금 로봇 파운드리와 호남권 반도체 클러스터 조성 속도전을 논의했다. 광주 군 공항 이전, 정주·교통·물류 인프라 확충도 함께 검토했다. 용인 반도체 산단 전력 공급은 11년 앞당기기로 했다. 현대차·삼성 연쇄 회의, 새만금·호남권 투자 속도전

광주 군 공항 이전과 정주 인프라, 핵심 선결 과제

용인 반도체 산단 전력 공급 시기 11년 앞당김

2026-07-23 B3면

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정부가 현대자동차그룹·삼성전자와 잇달아 만나 새만금 로봇 파운드리·호남권 반도체 클러스터 조성 사업의 추진 속도를 더 끌어올릴 방안을 집중 논의했다. 경기 용인 반도체 산업단지의 전력 인프라 구축 시기는 11년을 앞당기기로 했다.김윤덕 국토교통부 장관은 22일 서울 중구 정동 국토발전전시관에서 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장과 만나 호남권 반도체 클러스터 조성을 위한 민관 협력 방안을 논의했다. 호남권 반도체 클러스터 조성을 위한 핵심 선결 과제인 광주 군 공항 이전 방안이 안건으로 올랐다. 김 장관은 23일 송현종 SK 하이닉스 사장과도 면담한다.국토부는 호남권 반도체 클러스터 주변을 정주·문화·연구·교육 인프라가 한데 모인 ‘기업형 첨단도시’로 조성할 예정이다. 산업단지와 주거지를 30분 이내로 연결하고, 공항·항만 등 수출입 물류는 1시간 이내에 옮길 수 있도록 할 계획이다.김 장관은 이에 앞서 전북 전주 그랜드힐스턴에서 열린 ‘새만금·전북기업 간담회’에서 현대자동차그룹 임원과 만났다. 김 장관은 “현대차 등 앵커기업의 역할이 무엇보다 중요하지만 산업단지의 정주 여건을 잘 만들어 지원하는 것도 필요하다”면서 “도로와 철도 등 교통시설이 갖춰지도록 국토부와 새만금청이 한 몸으로 추진하겠다”고 밝혔다. 현대차그룹은 새만금 국가산업단지에 9조원을 투자해 인공지능(AI) 기반 로봇 파운드리를 조성할 계획이다.김 장관은 “기업의 시간표에 맞춰 산단 지정과 부지 조성을 신속히 추진하고, 주거·교통·물류 등 기업 활동과 근로자 정착도 최대한 지원하겠다”﻿고 강조했다.한편 김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 용인 반도체 산단 조성 현장을 방문해 “필요한 전기를 기존보다 11년 앞당긴 2042년까지 공급할 것”이라고 밝혔다. ﻿