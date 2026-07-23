트럼프 ‘복제약 관세’ 폭탄… 바이오로 번질까 우려

“2년간 유예 뒤 100%… 2029년 200%

美 공장 없으면 벌칙” 리쇼어링 압박

국내 업계, 품목 확장 가능성에 촉각

이미지 확대 김정관 장관 방미… 관세·대미 투자 협의 김정관 산업통상부 장관이 22일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국 워싱턴DC로 출국하고 있다. 김 장관은 23일(현지시간) 열리는 한미 조선협력센터 개소식에 참석하고, 도널드 트럼프 행정부 당국자와 무역법 301조에 따른 새로운 관세 등 통상 현안을 논의한다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김정관 장관 방미… 관세·대미 투자 협의 김정관 산업통상부 장관이 22일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국 워싱턴DC로 출국하고 있다. 김 장관은 23일(현지시간) 열리는 한미 조선협력센터 개소식에 참석하고, 도널드 트럼프 행정부 당국자와 무역법 301조에 따른 새로운 관세 등 통상 현안을 논의한다.

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세줄 요약 미국 행정부가 수입 제네릭 의약품에 2028년부터 100%, 2029년부터 200% 관세를 예고해 글로벌 제약·바이오 시장이 흔들렸다. 국내 업계는 당장 영향은 제한적이지만, 향후 바이오시밀러로 관세가 확대될 가능성을 경계하며 정책 변화를 지켜본다. 미국, 수입 제네릭에 최대 200% 관세 예고

국내 업계, 제네릭 직접 수출 적어 단기 영향 제한

바이오시밀러로 관세 확대 가능성에 경계 심화

2026-07-23 B3면

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미국 행정부가 수입 제네릭(합성의약품 복제약) 의약품에 최대 200%의 고율 관세를 부과하겠다고 발표하면서 글로벌 제약·바이오 시장에 또다시 공급망 불안을 불러일으키고 있다. 국내 제약·바이오 업계는 향후 이 조치가 주력 수출 품목인 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 등으로 확대될 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 미국으로 수입되는 제네릭 의약품에 2년간 무관세를 적용한 후 2028년 8월부터 100% 관세를 부과할 계획이라고 밝혔다. 이어 1년 뒤인 2029년 8월에는 관세율을 200%까지 인상하겠다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 “이번 조치는 복제약 생산을 미국으로 ‘리쇼어링(생산기지 복귀)’하기 위한 것”이라며 “정해진 기간 안에 미국에 공장과 설비를 건설하지 않는 기업에는 벌칙이 부과될 것”이라고 강조했다. 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 복제약은 미국에서 판매되는 의약품의 90% 이상을 차지한다.국내 제약·바이오 업계는 이번 조치가 미칠 단기적 파장보다는 관세 적용 품목 확장 가능성에 주목하고 있다. 우리나라는 미국과 별도 무역합의를 통해 의약품 관세를 15%로 적용하고 있고, 복제약에 대해선 관세가 면제다. 특히 대미 의약품 수출은 95% 이상 바이오의약품이 차지하고 있어 합성의약품인 제네릭을 미국에 수출하는 경우는 많지 않다. 실제 미국에 제네릭 의약품을 수출하는 한 국내 업체 관계자는 “이번 조치가 인도, 중국 등의 제약 시장에 중점을 둔 것으로 알고 있다”면서 “국내 시장 적용 여부와 자세한 사항은 향후 시행령을 살펴봐야 알 수 있을 것”이라 말했다.다만 트럼프 행정부의 관세 정책 불확실성을 둘러싼 고민은 더욱 깊어지고 있다. 특히 향후 국내 주력 수출 품목인 바이오시밀러로 관세 부과를 확대할 가능성도 완전히 배제할 수 없다. 실제 지난 4월 트럼프 행정부가 수입 의약품에 최대 100% 관세를 부과하는 행정명령을 발표하면서 제네릭과 바이오시밀러 등 복제약 등에 대해서는 무관세를 유지하고 1년 이내 재평가할 수 있다고 했다. 트럼프 대통령은 이번에는 바이오시밀러에 대해서는 언급하지 않았다.한 제약업계 관계자는 “미국 정부 관세 정책 변동성이 워낙 커서 보수적으로 접근할 수밖에 없다”면서 “바이오시밀러에 대한 무관세 정책이 언제 깨질지 아무도 예측할 수 없다는 것이 문제”라고 말했다. 다만 성바이오로직스, 셀트리온 등은 국내 주요 바이오 기업들은 선제적인 투자로 미국 내 생산 시설을 확보하면서 관세 리스크를 줄인 상태다.