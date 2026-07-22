쿠팡, 화재 피해 인천 물류센터 판매자에 “전액 선제 보상”

보상 규모 집계해 판매자 개별 통보

이미지 확대 20일 인천 서해구 쿠팡32물류센터 화재 현장에서 연기가 피어오르고 있다. 2026.7.20 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 20일 인천 서해구 쿠팡32물류센터 화재 현장에서 연기가 피어오르고 있다. 2026.7.20 이지훈 기자

세줄 요약 쿠팡풀필먼트서비스가 인천 석남동 물류센터 화재로 손해를 본 로켓그로스 판매자 재고를 전액 보상하기로 했다. 불이 번지지 않은 구역의 재고까지 포함해 선제 지원하고, 다음 달 중순부터 보상 규모와 절차를 개별 안내할 예정이다. 인천 석남동 물류센터 화재 피해 전액 보상 결정

불번진 구역 재고까지 포함한 선제 지원 방침

다음 달 중순부터 판매자별 보상 안내 예정

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쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 인천 석남동 물류센터 화재로 손해를 본 입점 판매자(로켓그로스)에 대해 재고 손실을 전액 보상하기로 했다고 22일 밝혔다. 로켓그로스는 개별 판매자의 상품 보관·관리·배송 등을 대신 처리하는 서비스다.CFS는 화재가 발생한 공간의 판매자 재고뿐 아니라, 불이 번지지 않은 공간의 판매자 재고도 모두 전액 보상하기로 결정했다. 인천 물류센터에 제품을 보관해 오다 갑작스러운 화재에 재고가 손실되고 영업에 차질을 겪은 판매자들의 경영 불안을 해소하고 사업 정상화를 신속하게 지원하기 위해서다.회사는 화재 조사 및 보험 처리 절차가 완결되기 전이라도 당사 책임 하에 선제적으로 보상을 추진하기로 결정했다. 통상 화재로 불이 탄 재고를 확인하고 손해사정을 통해 피해를 추산하려면 장기간의 시간이 소요된다. 또한 판매자가 직접 손실 재고를 입증하기도 어렵다. CFS는 자체 내부 시스템을 활용해 판매자의 재고 수량을 집계해 다음 달 중순부터 판매자별 총 보상 규모와 지급 예정일, 최소한의 필요 절차를 판매자에게 개별 안내할 예정이다.이 외에도 CFS는 판매자들과의 긴밀한 소통과 신속한 문제 해결을 위해 ‘로켓그로스 셀러 전담 상담 창구’를 운영해 일대일 상담을 지원할 계획이다.CFS 관계자는 “현장 수습과 주민 지원에 만전을 기하는 것은 물론, 소중한 파트너인 판매자가 이번 일로 경영상 어려움을 겪지 않도록 책임감을 갖고 최선의 지원을 하겠다”고 강조했다.