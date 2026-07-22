로지피티·법률사무소 탁월, 법률 AI 서비스 ‘탁월봇’ 개발…글로벌 AI 해커톤 Top5 선정

세줄 요약 로지피티와 법률사무소 탁월이 스타트업용 Slack 기반 법률 AI 서비스 ‘탁월봇’을 공개했다. 사용자가 슬랙에서 법률 질문을 남기면 AI가 핵심 쟁점과 참고 자료를 정리하고, 이후 변호사가 검토하는 구조다. 계약, 투자, 개인정보 등 다양한 이슈를 다룬다. Slack 기반 법률 AI 탁월봇 개발

질문 접수 후 AI 정리, 변호사 검토 연계

글로벌 AI 해커톤 Top5 선정

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㈜로지피티와 법률사무소 탁월(대표 추다은)이 스타트업의 법률 업무를 지원하는 Slack 기반 법률 AI 서비스 ‘탁월봇’을 개발했다고 밝혔다.탁월봇은 스타트업 대표나 실무자가 업무용 슬랙 채널에서 ‘@Takwell’을 태그해 법률 관련 질문을 남기면, AI가 핵심 쟁점과 필요한 참조 자료를 1차로 정리한 뒤 전문 변호사 검토로 연계하는 방식의 서비스다.계약과 투자, 개인정보, 근로계약, 외주 개발, 지식재산권, 서비스 약관 등 스타트업 운영 과정에서 발생할 수 있는 다양한 법률 이슈를 업무 환경 안에서 확인할 수 있도록 설계됐다. AI가 질문과 관련 자료를 정리하고 이후 필요한 사안에 대해 변호사가 검토하는 방식으로 운영된다.로지피티와 법률사무소 탁월은 지난 6월 18일 서울 코엑스에서 열린 글로벌 AI 해커톤 ‘Push to Prod SEOUL’에서 탁월봇을 공개했으며, 대회에서 Top5 팀에 선정됐다고 밝혔다.해당 대회는 앤트로픽(Anthropic), 리플릿(Replit), 한국투자파트너스, 한국투자액셀러레이터가 공동 주최한 행사다. AI, 딥테크, 로보틱스, 모빌리티, 바이오·헬스케어 등 다양한 분야에서 사전 선발된 국내 스타트업 38개 팀(90명)이 참가해 경합을 벌였다.양사는 이번 대회에서 스타트업이 주로 사용하는 Slack 기반 협업 환경 안에서 법률 문의부터 관련 자료 정리, 변호사 검토까지 연결하는 업무 흐름을 제시했다. 반복적인 정보 및 자료 정리 과정에는 AI를 활용하고, 법률적 판단과 검토가 필요한 부분은 변호사가 담당하는 구조다.추다은 로지피티 대표 겸 법률사무소 탁월 대표변호사는 “탁월봇은 변호사를 대체하기 위한 서비스가 아니라 스타트업이 법률 이슈를 보다 신속하게 파악하고, 변호사가 전문적인 검토가 필요한 부분에 집중할 수 있도록 지원하기 위해 개발됐다”며 “앞으로도 AI 기술과 법률 전문성을 연계할 수 있는 서비스 운영 방안을 지속적으로 검토해 나갈 계획”이라고 말했다.한편 로지피티는 변호사 커뮤니티 및 커리어 플랫폼 ‘김변호사’를 운영하며 AI 기반 법률 서비스 관련 사업을 추진하고 있다. 최근 벤처기업 확인과 딥테크창업사관학교 1기 기업 선정 등을 기반으로 관련 서비스를 운영하고 있으며, 향후 법률사무소 탁월과 협력해 탁월봇의 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.