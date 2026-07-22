‘브리즘’ 운영사 콥틱, 100억 원 규모 프리 IPO 투자 유치…누적 290억 원

세줄 요약 퍼스널 아이웨어 브랜드 브리즘 운영사 콥틱이 세븐브릿지PE로부터 100억 원 규모 프리 IPO 투자를 유치했다. 신주 70억 원과 구주 30억 원으로 구성됐고, 누적 투자액은 290억 원에 달했다. 회사는 국내 특약점 확대, 미국 매장 개설, 스마트글래스 개발에 자금을 투입할 계획이다. 세븐브릿지PE, 콥틱 프리 IPO 100억 투자

신주 70억·구주 30억, 누적 290억 달성

국내외 매장 확대·스마트글래스 개발 추진

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퍼스널 아이웨어 브랜드 ‘브리즘(Breezm)’을 운영하는 ㈜콥틱이 세븐브릿지프라이빗에쿼티(PE)로부터 총 100억 원 규모의 프리 IPO(상장 전 투자)를 유치했다고 밝혔다.이번 투자는 신주 발행 투자 70억 원과 기존 주식(구주) 인수 30억 원으로 구성됐다. 이번 신주 투자를 포함해 콥틱이 지금까지 유치한 누적 투자 금액은 총 290억 원에 달한다.콥틱은 개인의 얼굴형과 라이프스타일을 분석해 반영하는 맞춤형 아이웨어 브랜드 브리즘을 통해 퍼스널 아이웨어 시장을 개척해 왔다. 회사 측은 이번 투자 유치에 대해 지속적인 매출 성장세와 더불어 개인 맞춤형 안경 분야에서 쌓아 온 기술력, 차별화된 고객 경험, 향후 사업 확장 가능성을 높게 평가받은 결과라고 설명했다.투자를 진행한 세븐브릿지프라이빗에쿼티 관계자는 “콥틱은 기술에 기반해 맞춤형 아이웨어 시장에서 독보적인 고객 경험을 제공해 온 기업”이라며 “국내외 오프라인 매장 확대를 통한 안정적인 성장 기반 마련은 물론, 스마트글래스 개발과 미국 시장을 겨냥한 커머스 앱 등 신규 사업을 다각도로 추진하고 있어 중장기 성장 가능성을 고려해 투자를 결정했다”고 밝혔다.콥틱은 이번 투자금을 브리즘 국내 특약점 확대와 미국 추가 매장 개설, 온라인 커머스 채널 강화, 스마트글래스 개발 등에 활용할 계획이다. 국내외 오프라인 접점을 확대하는 동시에 온라인 채널을 강화하고, 개인 맞춤형 아이웨어 설계·제조 역량을 바탕으로 차세대 웨어러블 아이웨어 시장 진출도 추진할 방침이다.현재 콥틱은 KB증권을 IPO 대표 주관사로 선정하고 상장 준비 절차를 진행하고 있다. 회사는 이번 프리 IPO를 계기로 사업 확대와 기업공개 준비에 속도를 낸다는 계획이다.최근 브리즘은 AI 기반 맞춤 설계와 디지털 제조 혁신 사례를 인정받아 하버드 경영대학원(Harvard Business School) 최고경영자과정 케이스 스터디(Case Study)에 채택됐다. 박형진 대표는 하버드 강단에서 안경 산업의 디지털 전환 사례를 소개하기도 했다.콥틱 관계자는 “이번 프리 IPO 투자를 통해 브리즘의 성장성과 퍼스널 아이웨어 시장에서의 경쟁력을 다시 한번 인정받았다”며 “확보한 자금을 바탕으로 개인 맞춤형 아이웨어 기술과 고객 경험을 고도화하고, 스마트글래스를 포함한 퍼스널 아이웨어 플랫폼으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다. 이어 “성공적인 IPO를 위한 기반도 지속적으로 강화하겠다”고 덧붙였다.