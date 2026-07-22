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아산나눔재단, 청소년 기업가정신 축제 ‘아산 유스프러너 데모데이’ 성료

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-07-22 15:38
수정 2026-07-22 15:38
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세줄 요약
  • 코엑스서 아산 유스프러너 데모데이 성황 개최
  • 전국 85개교 3,100여 명 참여, 최대 규모 기록
  • 학생팀 AI·중고거래 등 창의 솔루션 발표
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아산 유스프러너 데모데이 전경 사진- 아산나눔재단 제공
아산 유스프러너 데모데이 전경 사진- 아산나눔재단 제공


아산나눔재단(이사장 엄윤미)이 지난 21일 서울 코엑스 D홀에서 청소년 기업가정신 교육 프로그램의 결실을 나누는 ‘아산 유스프러너(Asan Youth-Preneur)’ 데모데이를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 한 학기 동안 프로젝트를 수행한 전국 85개교의 초·중·고 학생들을 비롯해 교육 및 행정부처 관계자, 스타트업 등 3,100여 명이 참관하며, 민간 기관이 운영하는 기업가정신 교육 행사 중 최대 규모를 기록했다.

올해 데모데이는 아산 정주영 현대 창업자의 어록에서 영감을 얻은 ‘무한(Infinite)’을 테마로 마련되었다. 청소년들이 선배 창업가 및 또래 학생들과 교류하며 한계 없는 무한한 가능성을 발견할 수 있도록 스타트업 창업가 강연, 팀 프로젝트 피칭, 실패 박물관, 전시 부스 등 다채로운 프로그램이 진행되었다.

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아산 유스프러너 데모데이 ‘실패 박물관’ 학생 도슨트 투어 사진- 아산나눔재단 제공
아산 유스프러너 데모데이 ‘실패 박물관’ 학생 도슨트 투어 사진- 아산나눔재단 제공


행사의 하이라이트인 ‘기업가정신 팀 프로젝트 피칭’ 세션에서는 교육에 참여한 650여 개 팀 중 우수한 성과를 낸 중·고등부 10개 팀이 무대에 올랐다. 심사는 김효정 한국청년기업가정신재단 본부장, 박소령 아산나눔재단 이사, 장대익 가천대 스타트업칼리지 학장이 맡아 문제 발견 및 해결, 가치 창출, 협업, 발표 역량을 기준으로 평가했다.



무대에 오른 학생들은 AI 기반 회의 중재 서비스, 교내 분실물 및 중고 거래 플랫폼 등 학생들의 시선이 담긴 창의적인 솔루션을 선보였다. 교육부장관상이 수여되는 대상을 차지한 인천대건고등학교 임철현 학생은 “큰 무대에서 발표할 수 있는 기회를 가진 것만으로도 감사했는데 대상까지 수상하게 되어 영광이며, 함께 프로젝트를 만들어 온 친구들에게 고마움을 전하고 싶다”고 소감을 밝혔다.
정연호 기자
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