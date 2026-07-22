코워크, 외국인 취업 지원 서비스 ‘커리어부스터’ 출시…AI 진단부터 기업 매칭까지

세줄 요약 코워크가 외국인 구직자의 한국 취업을 돕는 커리어부스터를 선보였다. AI 이력서 진단과 1:1 컨설팅, 이력서·면접 코칭으로 준비 상태를 점검하고 보완하도록 지원한다. 비자, 한국어, 기업 문화까지 고려해 검증된 글로벌 인재와 기업을 연결할 계획이다. 외국인 취업 지원 서비스 커리어부스터 출시

AI 이력서 진단·컨설팅·면접 코칭 제공

검증 인재 배지로 기업 매칭 효율화 계획

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외국인 채용 플랫폼 코워크(KOWORK)를 운영하는 코워크위더스(주)가 외국인 구직자의 한국 내 취업 경쟁력을 강화하기 위한 ‘커리어부스터(Career Booster)’ 서비스를 선보였다.커리어부스터는 단순한 채용 정보 제공을 넘어 구직자의 역량 분석부터 이력서 개선, 취업 전략 수립, 면접 준비까지 전 과정을 다각도로 지원하는 종합 커리어 솔루션이다.한국에서 취업을 준비하는 외국인 구직자들은 직무 역량과 경험을 보유하고 있음에도 불구하고, 한국 기업이 원하는 채용 기준을 이해하지 못하거나 자신의 강점을 효과적으로 표현하지 못해 어려움을 겪는 경우가 많다.특히 외국인의 경우 일반적인 취업 준비 과정뿐 아니라 비자 조건, 한국어 능력, 한국 기업 문화 이해, 직무 적합성 등 추가적으로 고려해야 할 요소가 많아 체계적인 지원이 필요하다. 코워크는 이러한 문제를 해결하기 위해 외국인 채용 플랫폼 운영 과정에서 축적한 채용 데이터와 현장 경험을 기반으로 커리어부스터를 개발했다고 전한다.커리어부스터는 ▲AI 기반 이력서 진단 ▲1:1 취업 컨설팅 ▲이력서·면접 코칭 등 다양한 기능을 통해 구직자가 자신의 현재 취업 준비 상태를 파악하고, 부족한 부분을 개선할 수 있도록 지원한다. 특히 AI 이력서 진단은 한국 기업 채용 기준에 맞춰 지원자의 이력서를 분석하고, 서류 완성도·직무 적합도·커리어 방향성·포트폴리오·비자 및 체류 상태·조직 적합성·언어 역량 등 7개 영역을 종합적으로 평가한다.코워크는 향후 커리어부스터를 통해 구직자의 취업 준비 데이터를 축적하고, 검증된 글로벌 인재와 기업을 연결하는 선순환 구조를 구축할 계획이다. AI 진단 결과와 취업 준비 수준이 높은 인재에게는 ‘KOWORK Verified’ 검증 배지를 제공해 기업이 신뢰할 수 있는 인재 정보를 확인할 수 있도록 하고, 채용 과정에서 우선적으로 추천될 수 있는 기반을 마련할 예정이다. 이를 통해 외국인 구직자는 자신의 경쟁력을 객관적으로 증명할 수 있고, 기업은 검증된 글로벌 인재를 보다 효율적으로 찾을 수 있을 것으로 기대된다.한편, 코워크는 외국인 구직자와 국내 기업을 연결하는 HR 플랫폼으로 채용 매칭 외에도 AI 비자 진단, 취업 컨설팅, 생활 정착 지원 등 한국 취업과 정착 전반에 걸친 서비스를 제공하고 있다. 향후 AI 기반 커리어 분석과 인재 검증 시스템을 고도화해 글로벌 HR 플랫폼으로 영역을 확장할 계획이다.김진영 코워크위더스 대표는 “외국인 채용 시장에서 중요한 것은 단순히 많은 지원자를 연결하는 것이 아니라, 구직자가 한국 기업이 원하는 기준에 맞춰 성장하고 기업은 신뢰할 수 있는 인재를 만날 수 있는 환경을 만드는 것”이라며 “커리어부스터를 통해 외국인의 한국 취업 성공률을 높이는 새로운 취업 파이프라인을 만들어가겠다”고 밝혔다.