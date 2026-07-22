1인당 가계 순자산 9% 늘어난 2.7억…국민순자산은 기대 이하

국가데이터처·한국은행 ‘2025년 국민대차대조표’

1인당 가계 순자산 9.1%↑…4년 만에 최대폭

지분증권·투자펀드 14조원 감소→525조원 증가…금융자산 21.8%↑

국민순자산은 2.2% 증가 그쳐…증가폭 반 토막

이미지 확대 7000선 회복한 코스피, 장초반 5%대 급등 코스피가 상승 출발하며 7000선을 회복한 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황에 전장대비 349.64포인트(5.18%) 상승한 7097.59를 나타내고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 7000선 회복한 코스피, 장초반 5%대 급등 코스피가 상승 출발하며 7000선을 회복한 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황에 전장대비 349.64포인트(5.18%) 상승한 7097.59를 나타내고 있다. 뉴스1

세줄 요약 지난해 1인당 가계 순자산은 부동산과 주가 상승 영향으로 9.1% 늘어난 2억7475만원으로 추정됐다. 그러나 국내 증시 강세로 외국인 보유 주식 가치도 함께 오르며 대외금융부채가 늘어, 국민순자산 증가율은 2.2%에 머물렀다. 1인당 가계 순자산 2억7475만원으로 증가

부동산·주가 상승에 가계 순자산 9.1% 확대

국민순자산은 외국인 주식가치 상승에 둔화

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지난해 1인당 평균 가계 순자산이 9% 넘게 늘었다. 부동산과 주식 등 자산 가격이 오른 영향이다. 다만 국내 증시 강세로 외국인이 보유한 한국 주식 가치도 함께 오르며, 국민순자산은 전년의 절반 수준인 2.2% 증가하는 데 그쳤다. 외국인 보유 주식은 한국의 금융 부채로 잡히기 때문이다.국가데이터처와 한국은행이 22일 발표한 ‘2025년 국민대차대조표(잠정)’에 따르면 지난해 말 기준 1인당 가계 순자산은 2억 7475만원으로 추정됐다. 1년 전보다 9.1% 많은 수치로 전년 증가폭(3.0%)의 세 배가 넘는다. 이 추정액은 ‘가계 및 비영리단체’ 전체 순자산(1경 4200조원)을 추계 인구(약 5168만명)로 나눈 값이다.가계 및 비영리단체의 전체 순자산(1경 4200조원)은 9.0% 불었다. 이 역시 전년 증가 폭(3.1%)의 세 배 수준으로 2021년(14.5%) 이후 4년 만에 가장 큰 증가 폭이다. 순금융자산은 21.8%(674조원) 증가해 2009년 26.5% 증가한 이후 14년 만에 최대 폭으로 늘었다. 이 중 지분증권·투자펀드는 주가 상승 영향으로 2024년 말 14조원 감소에서 지난해 525조원 증가로 전환해 증가 폭이 가장 컸다.비금융자산도 5.0%(494조원) 불었다. 주식 등 금융자산이 비금융자산보다 큰 폭으로 늘면서 가계 순자산 중 부동산 비중은 2024년 말 76.6%에서 지난해 말 71.9%로 떨어졌다. 가계 및 비영리단체 순자산의 구성 비중을 보면, 지난해 말 현재 ▲주택 50.4% ▲주택 이외 비금융자산 23.0% ▲현금·예금 18.9% ▲보험·연금 등 기타 13.3% ▲지분증권·투자펀드 11.5% 순이었다.모든 경제 주체들이 보유한 국민순자산은 2경 4561조원으로 전년 말보다 2.2%(531조원) 증가했다. 주택 가격 상승 등으로 비금융자산이 3.8% 늘었지만, 순금융자산은 전년 말보다 20.4% 감소하면서 국민순자산 증가 폭이 2024년(5.0%)에 비해 절반으로 줄었다. 순금융자산은 대외금융자산에서 대외금융부채를 뺀 값으로, 국민순자산 중 순금융자산이 감소한 것은 2020년(-11.6%) 이후 5년 만이다.한국은행은 지난해 국내 증시가 크게 오르며 비거주자가 보유한 국내 주식인 대외금융부채가 늘어난 결과라고 설명했다. 남민호 한국은행 경제통계2국 국민 B/S팀장은 “6월 말까지 국내 주식 상승률이 해외를 상회해 이런 흐름이 연말까지 지속된다면 올해도 순금융자산이 감소할 수 있다”고 말했다.국민순자산 가운데 부동산(토지+건물) 자산은 1년 전보다 4.1%(709조원) 많은 1경 7836조원이었다. 주택 가격이 오르면서 주택시가총액(7710조원)은 2021년(18.3%) 이후 가장 큰 증가 폭인 8.0% 늘었다. 주택시가총액 증가율 중 수도권의 기여도는 7.4%포인트로 대부분(92.8%)을 차지했다.