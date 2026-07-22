넉 달 미뤄진 대통령 세종집무실 당선작 확정…“2029년 8월 입주 목표”

세줄 요약 행복청이 대통령 세종집무실 설계공모 당선작을 공개하고 본격적인 건축설계에 들어갔다. 해안·토문·운생동 컨소시엄의 ‘채와 마당으로 구현한 국가상징 공간, 지혜의 풍경’을 바탕으로 2027년 설계 완료와 2029년 8월 입주를 추진한다. 대통령 세종집무실 설계공모 당선작 확정

해안·토문·운생동 컨소시엄 작품 선정

2029년 8월 입주 목표로 설계 착수

이미지 확대 대통령 세종집무실 조감도. 행복청 제공 닫기 이미지 확대 보기 대통령 세종집무실 조감도. 행복청 제공

이미지 확대 국가의 뜰에서 바라본 집무실. 행복청 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가의 뜰에서 바라본 집무실. 행복청 제공

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대통령 세종집무실 건립사업이 본격적인 궤도에 올랐다. 행정중심복합도시건설청(행복청)이 대통령 세종집무실 설계공모 당선작을 공개하면서다.행복청은 22일 대통령 세종 집무실 건립사업의 건축설계에 본격 착수한다고 밝혔다.행복청은 올해 1~4월 진행한 대통령 세종 집무실 설계 공모에서 선정된 해안종합건축사사무소 컨소시엄(해안·토문·운생동건축사사무소)의 당선작 ‘채와 마당으로 구현한 국가상징 공간, 지혜의 풍경’을 바탕으로 기본 및 실시설계를 진행한다.심사위원회는 당선작에 대해 “창덕궁과 같은 자연 지형 축을 따르는 공간 구성, 전통적인 ‘채와 마당’ 배치를 통한 한국적 풍경 구현, 대통령과 참모진의 근접 배치, 지형 단차를 활용한 입체적 동선 등이 돋보였다”고 평가했다.행복청은 이번 설계 착수를 시작으로 2027년 설계 완료 및 건축공사 착공, 2029년 8월 입주를 목표로 사업을 추진한다. 설계 과정에서 문화·건축·역사 분야 전문가로 구성된 특별자문회의를 운영하고 국민 의견을 지속적으로 수렴해 설계를 보완할 계획이다.당초 당선작은 4월 말 발표될 예정이었으나, 국가 상징성 보완 요구가 이어지며 발표가 미뤄졌다. 이재명 대통령은 지난달 국무회의에서 세종집무실이 대한민국을 대내외적으로 상징하는 건축물인 만큼 상징성과 정체성에 대한 논의가 더 필요하다는 취지로 보완을 주문했다.강주엽 행복청장은 “국민과 전문가들과 적극적으로 소통하며 대통령 세종집무실이 국격에 걸맞은 건축물이자 국민들에게 자긍심을 심어줄 상징적 공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.