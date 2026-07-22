탑텐, 지하철 테마 ‘서울 메트로 컬렉션’ 출시

세줄 요약 탑텐이 서울 지하철의 노선도와 역명 표기를 담은 ‘서울 메트로 컬렉션’을 출시했다. 명동·홍대 등 관광 상권 매장과 온라인몰에서 판매하며, 외국인 관광객 증가에 맞춰 서울의 일상을 담은 로컬 콘텐츠로 브랜드 경험을 넓히려는 전략이다. 서울 지하철 테마 컬렉션 출시

명동·홍대 등 관광 상권서 판매

외국인 관광객 겨냥 로컬 콘텐츠

이미지 확대 신성통상 탑텐 ‘서울 메트로 컬렉션’ 화보. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 탑텐 ‘서울 메트로 컬렉션’ 화보. 신성통상 제공

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신성통상의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)은 서울 지하철을 테마로 한 ‘서울 메트로 컬렉션’을 명동·홍대 등 주요 관광 상권 매장에서 선보였다고 22일 밝혔다.탑텐의 이번 컬렉션은 서울 시민의 일상과 밀접한 교통수단인 ‘지하철’을 다양한 사람들의 일상과 문화가 교차하는 공간으로 재해석한 것이 특징이다. 이번 컬렉션은 노선도, 역명 표기 등 서울 지하철을 상징하는 요소를 활용한 쿨에어 코튼 더블니트 T 2종으로 구성됐다. 겉면은 면, 안쪽면은 폴리 원사로 짠 이중직 원단으로 볼륨감이 있고, 오버사이즈 핏과 5부 소매가 특징이다.탑텐은 외국인 관광객 소비 증가에 따라 서울의 일상을 담은 로컬 콘텐츠를 국내 고객은 물론 외국인 관광객들에게도 선보이며 색다른 브랜드 경험을 제공할 것으로 기대하고 있다.외국인 관광객의 국내 카드 지출액은 지난 5월 처음으로 월 2조원을 돌파했으며, 올해 1~5월 방한 외국인 관광객도 전년 동기 대비 21% 증가했다. 특히 서울 중구 명동의 외국인 신용카드 관광소비는 5월 한 달간 전년 동기 대비 55% 증가했다.제품은 탑텐 명동2호점, 홍대점, 부산대영시네마점과 공식 온라인몰 탑텐몰에서 판매 중이며 말레이시아 매장으로도 판매처를 확대할 계획이다.회사 관계자는 “탑텐은 로컬 매거진 제작, 지역 특화 매장 등 국내 여러 지역의 특색을 알리는 프로젝트를 꾸준히 전개해 왔다”며 “외국인 관광객의 발길이 늘어나는 만큼, ‘사람과 일상을 연결하는 브랜드’로서 서울의 로컬 콘텐츠를 국내외 고객 모두에게 전하며 접점을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.