넘버즈인 ‘1번 블러파우더’, 올리브영 10대 판매 랭킹 1위 기록…파우더 라인업 확대

세줄 요약 넘버즈인 ‘1번 판토텐산 스킨케어100 블러파우더’가 올리브영 10대 고객 판매 랭킹 1위를 기록했다. 여름철 유분 관리 제품으로 주목받았고, 메이크업과 스킨케어 단계 모두에서 활용할 수 있도록 설계했다. 소비자 요청을 반영해 단종 파우더도 재출시하며 라인업을 확대했다. 올리브영 10대 판매 1위 기록

여름철 유분·땀 관리 수요 반영

단종 파우더 재출시로 라인업 확대

이미지 확대 (사진=넘버즈인 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=넘버즈인 제공)

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고온다습한 여름철을 맞아 유분과 땀 관리에 활용하는 파우더 제품에 대한 관심이 높아지는 가운데, 뷰티 브랜드 넘버즈인(numbuzin)의 ‘1번 판토텐산 스킨케어100 블러파우더’가 올리브영 판매 순위 상위권을 기록하고 있다.브랜드 측에 따르면 해당 제품은 지난 6월 30일 오후 9시 기준 올리브영 10대 고객 대상 전체 판매 랭킹 1위를 기록했다. 이후에도 판매 순위 상위권을 이어 가며 여름철 피부 유분 관리 제품으로 소비자 접점을 늘려 가고 있다는 설명이다.‘1번 판토텐산 스킨케어100 블러파우더’는 파우더 형태로 피부의 유분을 정돈할 수 있도록 개발된 제품이다. 브랜드 측은 스킨케어 성분으로 구성한 제품으로, 메이크업 단계뿐 아니라 스킨케어 과정에서도 활용할 수 있도록 사용 범위를 확대한 것이 특징이라고 설명했다.아침에는 스킨케어 또는 메이크업 과정에서 피부 표면의 유분을 정돈하는 용도로 사용할 수 있으며, 저녁에는 스킨케어 마지막 단계에서 활용할 수 있다. 메이크업 여부와 관계없이 피부의 번들거림이나 유분이 신경 쓰이는 부위에 사용할 수 있도록 설계해 일상적인 피부 관리에 활용도를 높였다.‘1번 블러파우더’에 대한 소비자 관심은 기존 파우더 제품의 재출시로도 이어졌다. 넘버즈인은 소비자들의 재출시 요청을 반영해 기존에 단종됐던 ‘1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더’를 다시 선보이기로 결정했다.재출시되는 ‘1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더’는 얼굴 전체의 유분 관리에 활용하는 ‘1번 블러파우더’와 사용 목적을 구분해 특정 고민 부위를 집중적으로 관리할 수 있도록 구성한 제품이다. 브랜드는 두 제품의 사용 목적을 세분화해 소비자가 피부 상태와 관리 목적에 따라 선택할 수 있도록 파우더 제품군을 확대한다는 계획이다.넘버즈인은 이번 ‘1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더’ 재출시를 계기로 기존 ‘1번 블러파우더’와 함께 파우더 제품 라인업을 재정비하고, 계절과 피부 고민에 따른 다양한 제품을 지속적으로 선보일 방침이다.넘버즈인 관계자는 “피부 고민과 계절에 따라 소비자들이 필요로 하는 제품을 세분화해 선보이는 것이 브랜드가 추구하는 방향”이라며 “이번 ‘1번 판토텐산 액티브업 드레싱 파우더’ 재출시 역시 소비자들의 의견을 반영해 결정했으며, 앞으로도 다양한 고객 의견을 제품 개발과 라인업 구성에 반영해 나갈 계획”이라고 밝혔다.