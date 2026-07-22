SC제일은행, 초고액 자산가 서비스 강화… 최대 1500만원 웰컴 혜택

세줄 요약 SC제일은행이 초고액 자산가를 위한 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 강화해 신규·기존 고객 대상 특별 프로그램을 내놨다. 신규 PB 고객은 최대 1500만원 웰컴 혜택을 받고, 기존 고객은 지인 추천 시 최대 150만원 상당 리워드를 받을 수 있다. 초고액 자산가 대상 PB 서비스 강화

신규 고객 최대 1500만원 웰컴 혜택

기존 고객 추천 시 최대 150만원 리워드

이미지 확대 SC제일은행 사옥 전경. SC제일은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 SC제일은행 사옥 전경. SC제일은행 제공

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SC제일은행이 초고액 자산가를 위한 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 강화하고 신규·기존 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 특별 프로그램을 선보였다고 22일 밝혔다.이번 프로그램은 신규 PB 고객에게 최대 1500만원 규모의 웰컴 혜택을 제공하고, PB 고객을 추천한 기존 고객에게는 최대 150만원 상당의 리워드를 지급한다. SC제일은행은 이를 통해 글로벌 자산관리 역량과 프리미엄 비금융 서비스를 보다 많은 고액 자산가에게 제공한다는 계획이다.기존 PB 고객이 지인이나 가족을 추천해 금융 예치자산 10억원 이상의 PB 고객으로 가입하면 신규 예치 금액에 따라 추천인에게 최대 150만원 상당의 상품권을 제공한다. 추천 혜택은 연간 최대 5명까지 받을 수 있다.신규 PB 고객에게는 생애 최초 거래 고객에게 100만원, 기존 거래 고객이 PB 등급으로 승급할 경우 조건 충족 시 30만원의 혜택을 제공한다. 또 자산관리 상품 가입 규모에 따라 최대 1500만원까지 지급하는 ‘프라이빗 웰컴 프로그램’도 연말까지 운영한다.김지강 SC제일은행 Affluent부문장(부행장)은 “더 많은 고객이 SC제일은행의 차별화된 프라이빗뱅킹 서비스를 경험할 수 있도록 프로그램을 마련했다”며 “전문 자산관리와 프리미엄 라이프스타일 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.