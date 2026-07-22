비오레, 올리브영N 성수 팝업 오픈… 쿨링 케어·프로모션 진행

비오레가 8월 11일까지 올리브영N 성수 팝업 ‘올리브영 뷰티 가드 하우스’에 참여해 쿨링 케어 솔루션을 소개했다. 비오레 존에서는 30초 안에 쿨링템을 찾는 미션과 함께 바디 미스트·바디 시트 체험을 진행하고, 미션 완료 시 사은품도 제공했다.

올리브영N 성수 팝업 참여, 쿨링 케어 존 운영

30초 미션으로 비오레 쿨링템 체험과 소개

최대 22% 할인, 사은품·선착순 증정 혜택