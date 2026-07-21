메디앙스, CBME 참가 성과 본격화… 글로벌 유통사 공급 확대 논의

세줄 요약 메디앙스가 영유아 전시회 CBME China 참가를 계기로 글로벌 유통사들과 후속 협의를 본격화했다. 샘스클럽은 추가 SKU를 제안했고, 하이즈왕은 파트너십 확대를 논의했으며, 징동 B2B는 구강용품 신규 카테고리를 요청했다. CBME 참가 후 중국 유통사 협의 본격화

샘스클럽·하이즈왕·징동과 공급 확대 논의

구강용품 포함 제품 다각화와 매출 기대

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메디앙스㈜가 영유아 전문 전시회 ‘CBME China’ 참가를 계기로 글로벌 유통사들과의 공급 확대 협의를 본격 진행하며 중국 사업 확대에 나서고 있다고 밝혔다.메디앙스는 이번 전시회를 통해 현지 유통사들과의 후속 비즈니스 논의를 이어가며 신규 매출 기반을 마련하는 성과를 거뒀다.미국계 회원제 유통 체인 샘스클럽(Sam‘s Club)은 현재 납품 중인 제품군 외 추가 SKU(품목 수) 제안을 요청하며 취급 품목 확대를 검토 중이다. 기존 거래 관계를 바탕으로 제품 포트폴리오 확대 가능성이 논의되고 있다.중국 영유아 전문 유통 기업 하이즈왕과는 파트너십 강화를 위한 비즈니스 미팅을 진행했다. 양사는 신규 제품 도입과 협력 범위 확대 방안을 논의하며 오프라인 유통망 확장 가능성을 점검했다.중국 이커머스 플랫폼 징동(JD.com) B2B 채널에서는 구강용품 카테고리에 대한 신규 제품 제안 요청을 받았다. 기존 유아용품 중심에서 구강용품까지 라인업 확장이 추진되면서 제품 다각화와 매출 창출 가능성이 높아졌다.아울러 메디앙스는 중국 경제 전문 매체 상업평론(商业评论)의 리테일 전문 콘텐츠 ‘零售现场’ 인터뷰를 통해 브랜드 경쟁력과 사업 전략을 소개하며 현지 인지도를 제고했다.메디앙스 관계자는 “CBME 참가 이후 글로벌 유통사들과의 후속 협의가 실제 공급 확대 논의로 이어지고 있다”며 “중국 핵심 유통 채널과의 협력을 지속 확대해 해외 사업 성장을 가속화할 계획”이라고 말했다.